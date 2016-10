Un partido redondo

El Celta Zorka consiguió el pasado sábado en Navia la primera victoria de la temporada al arrollar al débil Universidad de Oviedo (98-29) en un partido en el que destacaron especialmente Ylenia Manzanares y Kristina Arsenic, las dos jugadoras más valoradas del fin de semana en la Liga Femenina 2.

Ylenia ha sido designada MVP de la tercera jornada tras firmar un triple doble de 10 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias en los 27 minutos que estuvo sobre la pista, en los que además logró 6 recuperaciones y recibió 7 faltas para un total de 37 de valoración.

Es la segunda vez que la escolta riojana consigue el MVP con la camiseta celeste. La pasada temporada lo hizo en la jornada 23 después de sumar 49 de valoración con 19 puntos y 27 rebotes.

Kristina Arsenic rozó también el triple doble al aportar 16 puntos, 12 rebotes y 7 tapones en 26 minutos de juego, en los que sumó 36 de valoración. De esta manera, ambas entraron en el quinteto ideal de la jornada, que estuvo formado por la base Belén Mejías (Cortegada), la escolta Ylenia Manzanares, la alero Waleska Pérez (Arxil), la ala-pívot Alejandra de la Fuente (Ponce Valladolid) y la pívot Kristina Arsenic.

"Lo importante fue que conseguimos la victoria y que el equipo mostró otra cara", afirma Ylenia, que reconoce que "el primer partido nos dio rabia porque era el debut en casa, queríamos ganar ante nuestra gente y tuvimos opciones hasta el último minuto pero no supimos aprovecharlas. Y en la salida a Sant Adriá estaba dentro de lo previsto que podíamos perder, pero otra cosa es hacerlo por más de treinta puntos, como nos pasó. Entonces el equipo tenía ganas de resarcirse y ante el Oviedo salimos muy fuertes. Es verdad que es un rival que tiene problemas y que va a estar abajo, pero creo que este partido puede ser un punto de inflexión".

La escolta logroñesa confía en que el Celta empiece a mostrar su mejoría en los próximos encuentros tras una pretemporada corta. "Yo llegué hace un mes y estoy casi en pretemporada. El inicio de la Liga me pilló cuando llevaba sólo quince días en Vigo, fue un poco justo y ahora cada día que pasa me encuentro un poco mejor, sobre todo a nivel físico", indica Ylenia, que sobre la adaptación de los fichajes apunta que "a Cecilia (Okoye) y a Daisy (Alaeze), al venir de Estados Unidos, seguramente les costará un poco más acoplarse, pero el resto de las compañeras estamos poniendo todo de nuestra parte para intentar que el idioma no sea una dificultad y que ellas puedan explotar todas sus cualidades, que las tienen. Anne (Senosiain) es española, conoce la Liga y le va a costar menos, y Arsenic habla español ya casi perfectamente y para ella el proceso está siendo más fácil porque conoce el baloncesto europeo. El sábado hizo un gran partido y le va a venir muy bien porque es joven y tiene que coger confianza".

Una vez lograda la primera victoria, el Celta Zorka tratará de encadenar la segunda el próximo sábado en Lugo ante el Ensino, un partido del que Ylenia Manzanares afirma que "vamos a intentar ganarlo porque además las jugadoras que quedamos de la pasada temporada le tenemos especiales ganas. El día que jugamos allí nos quedó la sensación de que pudimos ganar y se nos fue la victoria en los últimos minutos. Vamos un poco con mentalidad de revancha, pero hay que mantener la cabeza fría y seguir mejorando como conjunto". n