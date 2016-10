"Un partido precioso con un rival histórico"

n n n Andreu Fontás va dando pasos. El central céltico reapareció tras su prolongada lesión en el anterior encuentro de Liga Europa, que enfrentó al Celta con el Panathinaikos en Balaídos, como titular. Desde entonces, ha entrado en convocatorias pero no ha disfrutado de más minutos. Hoy podría retornar al césped en una cita que el defensor catalán siente como clave y especial. "Conseguir una victoria sería clave para lograr una futura clasificación. Lo afrontamos con todas las ganas del mundo para acercarnos a un objetivo muy bonito como superar la fase de grupos", apuntó el céltico.

En lo personal, reconoce que "estoy saliendo de una lesión larga y grave y no estoy teniendo muchos minutos en Liga. Ahora lo que quiero es aprovechar los minutos que me dé el míster y el de mañana es un partido precioso contra un rival histórico. Lo afrontaremos con la máxima ilusión".

Para el que no lo conozca, Fontás analiza al Ajax y lo define como un rival "muy peligroso, con jugadores muy jóvenes y de mucha calidad" que "apuesta por tener el balón y dominar los partidos, así que por ahí vamos a tener una bonita pelea. Juegue quien juegue sus atacantes son todos peligrosos".

Por último, hasta se ofreció a jugar de mediocentro si Berizzo se lo pide: "No es una posición desconocida para mí aunque a lo mejor ahora no es la mejor situación porque vengo de una lesión muy larga. Pero si el entrenador me necesita, yo jugaría encantado".n