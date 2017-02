El partido comenzó en la calle

El partido entre el Celta y el Alavés no comenzó cuando el árbitro hizo sonar el pitido inicial, empezó cuando el autobús que llevaba a Eduardo Berizzo y sus jugadores hizo acto de presencia en los aledaños de Balaídos. Allí fueron recibido por unos dos mil aficionados, por bufandas al viento, cánticos encendidos y bengalas con las que el día, desapacible desde bien temprano, ganó color y calor. Si el hecho de disputar una semifinal de Copa no era ya de por sí importante, el recibimiento que una vez más brindó la hinchada celeste a su equipo sirvió para enchufar definitivamente al conjunto celeste.

La afición sabe cuándo su equipo necesita su apoyo. No hace falta decirlo, se siente. Si el Celta cae de manera dolorosa, ahí estarán sus seguidores; si pasa por un momento bajo, ahí estarán sus seguidores; si afronta una cita histórica, ahí estarán sus seguidores.

Como sucedió la semana pasada antes del duelo de vuelta de los cuartos de final ante el Real Madrid, las peñas se citaron hora y media antes de que comenzase el partido para recibir al autobús del equipo en los aledaños del estadio, entre el final de la calle Fragoso y la calle Val Miñor. Allí fueron congregándose cientos de aficionados conforme se iba acercando la hora convenida. Los cánticos empezaron a ganar fuerza antes de que llegase el autobús del Celta y cuando éste hizo acto de presencia, la afición hizo temblar los cimientos del estadio con sus saltos, hizo callar al resto de la ciudad con sus cánticos, ahuyentó a las gaviotas con sus bufandas y puso luz a la recién llegada noche con las bengalas que aportan el contraste necesario. El azul del cielo y el rojo del infierno fueron uno. Ahí empezó el partido.n