Parejas de mellizos

Javier y Miguel Abadía, 26 años, de Ejea de los Caballeros (Aragón). Carlos y Diego Davila, de 18 años, de Vigo. Si es complicado juntar en un mismo equipo de élite a dos hermanos mellizos, el Vigo Rugby alcanza la doble pareja tras el debut de Miguel Abadía el pasado domingo. Un club extremadamente familiar y al que añadir un tercer dúo de hermanos, aunque en su caso, con varios años de diferencia, Santi y Valentín Gutiérrez.

Los pequeños del equipo vigués son los hermanos Davila, Carlos y Diego. Uno es delantero -y pateador- y otro juega en la línea de tres cuartos. Carlos, el más corpulento, explica que "empezó nuestro hermano mayor, que siguió el ejemplo de nuestro padre, y después mi hermano Diego. Medio año después me uní yo, que en aquel momento jugaba a fútbol sala".

La introducción fue rápida porque "él ya se había asentado y yo iba de vez en cuando a verlo entrenar. Un día me ofrecieron meterme y, dije: esto me mola mucho más. Probé y vi el ambiente y me gustó mucho, es increíble". Unos años después accedieron al equipo de División de Honor sin pasar por el filial: "Parece que se nos dio bien. Llevamos ocho o nueve años y, al terminar sub-18, ya dimos el salto al primer equipo. Dos años antes, Norm Maxwell -entrenador del club- ya nos comentó que quería que entrenásemos con ellos, pero no podíamos por edad. Al cumplir la los dieciocho, ya nos incorporó".

Precisamente, poco después de los 18 años, separaron sus caminos los hermanos Javi y Miguel Abadía hasta el reencuentro deportivo del pasado domingo en Burgos. Miguel, recién llegado al equipo, explica que "mi hermano ya lleva tiempo aquí. Siempre que tenía unos días, venía y este año me decidí a probar suerte porque no tenía trabajo en Ejea de las Caballeros. Así también conozco la zona".

El aragonés explica que "empezamos con ocho años y estuvimos hasta los doce o trece años jugando. Después desapareció el club de Ejea y fuimos a Tarazona, ahí Javi estuvo más tiempo que yo, pero a los dieciocho se volvió a crear el equipo de Ejea y volvimos. Estuvimos un año allí y después él se vino para Vigo, pero yo seguí jugando allí todas estas temporadas".

Unos caminos separados en lo deportivo hasta el domingo porque "entrenaba con el B, jugué un partido y Maxwell ya me ofreció ir a Burgos. Como tenían alguna baja, los acompañé y jugué. Me hizo mucha ilusión porque llevaba mucho sin jugar con Javi". Reencuentro de mellizos, aunque el resultado fue una derrota ante el líder.

De adversidades comienzan a entender los hermanos Davila en su primer año en el primer equipo del Vigo Rugby porque "los primeros partidos notamos mucho el cambio, tanto en el contacto como en el nivel de juego. En la categoría anterior, cogíamos el balón y hacíamos lo que queríamos. Ahora, el que más el que menos nos saca veinte kilos mínimo. O tenemos que ponernos más grandes o evadir más", explicó Carlos Davila.

Sobre el estilo de juego, explica que "desde pequeños jugamos en posición diferente. Diego era más pequeño e iba con la línea y yo con lo delanteros. Aún así no soy grande, pero sí tengo algo más de cuerpo y tengo la experiencia. Alguna vez nos confunden el nombre. Al ser hermanos y llevar mucho tiempo juntos, siempre hay alguno que se despista".

Precisamente, Carlos Davila es un jugador especial porque "soy un delantero y pateo a palos -algo especialmente raro-. Es poco habitual, pero es algo que trabajé desde pequeño. Siempre quise hacerlo yo y los días libres que tengo subo al campo a practicar. Me encanta hacerlo y sí, llama la atención. Los comentaristas siempre dicen que es raro".

Miguel y Javi Abadía, habitualmente, juegan en posición distinta pero comparten cierta tendencia al choque. "Soy más de contacto y de placar que de esquivar. No me considero muy habilidoso", explica el recién llegado a Vigo.

Más allá del rugby, Miguel Abadía llegó a Galicia y busca trabajo porque "esto es muy bonito. Estudié forestales y Ejea es todo plano. Aquí es diferente, sólo por Vigo ya encuentras cuestas". Ahora se encuentra "en búsqueda de trabajo, me gustaría el sector forestal, pero me sirve cualquier oficio".n