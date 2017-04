Para alegría de la abuela

El vigués Antonio Serrat logró el pasado domingo la victoria en la playa de Samil en el Campeoanto Gallego de duatlón. Una prueba que podría considerarse de menor importancia para un atleta de proyección internacional y con participación en las Series Mundiales de triatlón, pero la cita tuvo una importante carga emotiva por los aspectos de cercanía y también personales.

"Me hacía mucha ilusión porque de las pruebas de duatlón o triatlón, creo que era la primera que ganaba en Vigo y era un poco especial", explica Antonio Serrat y añade que "estaban mis padres y también mi abuela, que se animó a ir. Mis padres son habituales, pero mi abuela no. Puede venir a alguna, pero siempre espera a que le llamemos después para decir cómo nos fue, por eso también fue especial. Estaba muy emocionada".

El triunfo de Serrat tuvo un claro componente familiar, pero también personal porque la anterior cita que disputó, la Copa de Europa de Las Palmas, terminó en caída y trastoca su temporada porque "era selectiva para otras competiciones y ahora dependo más del seleccionador español". De hecho, las heridas le obligaron a parar los entrenamientos y el vigués señala que "cuando vi que era en Vigo el Campeonato Gallego, me anoté. Después de la caída, descartaba la opción e incluso ya me tuve que borrar de prueba el pasado fin de semana. Como estaba anotado, esperé hasta última hora. Empecé a entrenar esa semana y no cuesta nada salir de casa y llegar en Samil en diez minutos para correr. Tenía ganas".

Demasiado cerca de casa y con la familia como público hacían irrenunciable la cita para un Serrat que añade que "en Galicia tenemos suerte de tener un gran nivel en triatlón y duatlón. Por suerte siempre hay un cierto nivel y, en esta, se juntó todavía más. Eso también es divertido, porque al final nos gusta competir contra gente buena".

Y el vigués ganó en un duelo cerrado a Pablo Dapena "nos entendimos bien en bici y nos lo jugamos al final. Tuve la suerte de estar un poco más fuerte en el último tramo de carrera".

Una victoria que también sirve a Antonio Serrat para ganar confianza tras la caída en Las Palmas "hacerlo bien allí abría otras puertas. Ahora estoy a la espera. A nivel nacional sí que tengo claro el calendario, pero a nivel internacional no lo sé". Al vigués no le queda otra que, de momento, seguir las Series Mundiales por televisión . Algo que "da envidia y también es un honor. El resto de países ven a España como una potencia mundial. El otro día había tres españoles en los cinco primeros. Alcanzar alguna cita del Mundial es complicado", reconoce el vigués.n