Pape Cheikh: "Hubo interés de otros equipos pero me debo al Celta"

"Es verdad que hubo interés de varios clubes pero yo me debo al Celta. Estoy muy contento por quedar aquí. Intentaré aprovechar los minutos que me de el míster para seguir creciendo como futbolista", comentó el internacional sub19, quien definió al técnico argentino como su "padre futbolístico".

"He hablado con el míster y me ha dicho que no hay ningún club mejor que el Celta, y eso es verdad. Cada vez lo escucho más porque me está ayudando mucho. Berizzo es como mi padre futbolístico, así que estoy muy contento de seguir con él", confesó.

Pape señaló que tiene ficha con el filial y jugará "donde me digan", aunque en su cabeza está disfrutar de minutos en el primer equipo: "Hay muchas competiciones, creo que voy a tener oportunidades".

Aseguró haber cumplido "un sueño" jugando el pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu, donde disfrutó de una ocasión que ha visto varias veces en la televisión. "Fue algo increíble, algo que he soñado desde pequeño y ahora lo he cumplido".

"Esa jugada la he visto muchas veces pero en Primera División esas acciones se resuelven en segundos y el sábado no salió bien. Pero ya lo he olvidado, ahora me centro en seguir aprendiendo para mejorar", concluyó.EFE

