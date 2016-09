Paloma González deja el Celta Zorka para fichar por León

El Celta Zorka no podrá contar esta temporada con una de sus canteranas con mayor proyección, la base Paloma González, que ha decidido abandonar el club para fichar por el León Cuna del Parlamentarismo, rival del equipo vigués en el Grupo A de la Liga Femenina 2.

La decisión de la joven jugadora, de 17 años, ha cogido por sorpresa a la entidad celeste, ya que Paloma González garantizó el pasado mes de mayo su continuidad en el club en una reunión con la directiva y esperó hasta el pasado lunes, día en el que debía incorporarse a los entrenamientos, para comunicar su salida del club.

"La verdad es que estamos muy sorprendidos", afirma el director general del Celta Zorka, Carlos Colinas, que considera que la comunicación "llega un poco tarde. Si en mayo dices una cosa y ahora dices otras, es ser poco consecuente. Además, nosotros dimos la plantilla por cerrada con el fichaje de Okoye y si veinte días después te encuentras con una cosa así, y encima alguien de casa, que lleva cinco años contigo y has hablado con ella, la verdad es que sorprende".

Colinas no cree que este caso sea comparable al de María Araújo, que al final de la campaña 2014/15 dejó también el Celta para fichar por el Universitario de Ferrol, equipo de Liga Femenina. "Araújo, en abril del año anterior, ya nos había comentado que si tenía alguna oferta de Liga 1 le gustaría probar, y eso es comprensible, mientras que en este caso es una decisión personal porque son dos equipos de la misma categoría y con proyectos deportivos similares. Nosotros nos sentimos perjudicados porque es una jugadora que hemos formado aquí, que tiene un nivel, y por la fecha, porque un equipo sénior queda tocado con una decisión de este tipo".

Nacida en 1999, Paloma entró en el Celta en categoría infantil y llevaba ya dos campañas en la dinámica del primer equipo, compitiendo al mismo tiempo con el conjunto júnior. Habitual de las categorías inferiores de la selección española, este verano se colgó la medalla de plata en el Mundial sub-18 y disputó también el Europeo sub-17, en el que España cayó en cuartos de final.

Su marcha hará que el Celta vuelva a mirar el mercado, aunque "no es una obsesión", indica Colinas, que advierte de que "sería arriesgado salir sólo con Anne (Senosiain) como base, porque Berta Rodríguez tiene sólo 16 años, pero el mercado ofrece pocas posibilidades en este puesto. Entonces si hay alguna opción, la valoraremos si encaja en el proyecto".

Al margen de la salida de Paloma González, el Celta espera que en estos días vayan llegando sus extranjeras. Kristina Arsenic empezará a entrenar el lunes, mientras que Daisy Alaeze y Okoye aterrizarán a finales de la próxima semana. n