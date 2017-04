A paixón de Semana Santa é afouteza

Sobre o Lagares a paixón de Semana Santa non ten que ver con procesións, pasos ou imaxes. Alí a paixón é de cor celeste e está definida como a disposición do espírito que leva a actuar ou a acometer calquera empresa sen temor aos perigos ou dificultades. Así é como recolle o dicionario o termo Afouteza, o máis parecido á fe na particular parroquia do Celta. Onte foi unha noite de afouteza dos xogadores, pero tamén nas bancadas. Case cheas e cun balbordo propio dos días especiais, das xornadas que o seareiro recordará todo a súa vida e contará ós netos.

Xornada grande en Balaídos. Xa existía un arrecendo ó redor do campo coa chegada dos equipos e a multitude congregada nas rúas cortadas ó tráfico. Barullo no particular xoves santo do celtismo. Semana de auténtica paixón do fútbol celeste. Así, os primeiros cánticos conxuntos chegaron unha media hora antes do partido e co campo por debaixo da media entrada. Superar os controis de entrada foi moito máis duro do habitual, pero os seareiros chegaron con gañas e ilusión, nunha versión moi diferente á anterior eliminatoria ante o Krasnodar.

Ata parecía estar máis vehemente do habitual ó speaker do campo. A megafonía, por primeira vez en tempo, tiña un serio competidor na propia xente antes do partido. Nese intre previo ó salto dos equipos ó céspede chegou a entrada dos seguidores visitantes, que o fixeron con forza, aínda que nun número baixo, e ocuparon o seu curruncho en Río Alto. Na zona máis elevada os pacíficos, na máis baixa, os mozos de gargantas quentes.

E chegou o momento de saír os futbolistas ó céspede e de cantar o himno co campo case cheo. E nese case sempre sobresaen os baleiros nos laterais de Tribuna. Transmitiron sentimento os afeccionados coa letra celtista. E tamén había moito sentimento cando tocou amosar o póster aplaudidor, que tinguiu totalmente de celeste Balaídos. Esmorecía o día e a noite comezaba celeste sobre o Lagares, aínda que volvía a quedar un oco, tamén en Tribuna, no centro, onde sempre se distingue máis o negro da americana e o traxe que o azul da elástica viguesa.

No fondo o 'tifo' cubría a grada de Marcador especialmente motivada para ocasión e na que alí apenas había un asento baleiro. Os abonados da zona con máis tradición de animación do campo non tiveron vacacións de Semana Santa. Os cuartos de final merecen mudar unha viaxe. Por certo, o enorme anaco de lona era tan longo que pasou as medidas de Marcador. Xa estaba a punta na grada de Gol cando aínda estaba o extremo oposto na parte superior da bancada superior. Foi enorme. E, como é preciso apuntar todo, Fondo estivo baleiro unha tarde máis. Mala imaxe.

Balaídos continuaba nese impulso inicial, que ía temperando moi pouco a pouco, pero chegou o gol de Boëtius e un silencio incómodo. Por segundos, soamente se escoitaba o acento belga. Despois apareceu algún Celta, Celta, de reacción. Foi como un golpe duro, que aínda non tiña claro como procesar a bancada, cando Sisto retomou o camiño de día grande en Balaídos. Xornada de Afouteza, de grada quente. Unha explosión e a continuación outra co gol de Iago Aspas. Este aínda máis celebrado co anterior porque os seareiros estaban en modo Semana Santa de paixón, incluso moitos comezaron a cantar ó ritmo da música. Case todos de pé, festa grande e cánticos xerais. Aínda que para seguir o ritmo non existe nada mellor que un gol de Guidetti, cando a paixón nas bancadas camiñaba cara o bocadillo do descanso marcou o sueco e os afeccionados case comezaron a corear a canción do dianteiro antes de soar pola megafonía. Son notas musicais de ledicia e gol no santuario celeste de Balaídos.

O descanso serviu para calmar os ánimos en Balaídos e tamén para recompoñer o curruncho visitante, moi apagado cos tantos locais. Despois recobraron folgos os locais, se ben as gorxas xa non tiñan a forza de antes, do primeiro tempo. Subiron, e moito, os decibelios co troco de Guidetti, un dos heroes da xornada, e enmudeceu o campo co inesperado segundo tanto do Genk. Minutos de certa pasividade ata que un coral “Celta, Celta” serviu para recuperar o balbordo. No céspede o equipo tiña un empurrón final e os seareiros tamén o amosaron. Cánticos, protestas, lamentos e un asubío ós visitantes cando soltaron un insulto cara a cidade. Non son días para facer chanzas con ese tema.

Máis alá da anécdota puntual, a parroquia quedou con gañas de estoupar cun cuarto gol. Haberá que tirar de afouteza nunha semana en Flandes.n