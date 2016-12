Pablo Hernández: "Estamos convencidos de que pasaremos"

nnnPablo 'Tucu' Hernández, centrocampista del Celta, manifestó ayer en Atenas que en la plantilla están "convencidos" de que lograrán el pase a los dieciseisavos de final de la Liga Europa, un objetivo que pasa por mejorar frente al Panathinaikos lo que haga el Standard de Lieja frente al Ajax.

"No nos afecta lo que haga el Standard. Lo más importante es lo que podamos hacer nosotros. La idea de juego nos lleva a una victoria importante", indicó el internacional chileno en rueda de prensa.

Hernández destacó la importancia de marcar pronto el primer gol porque eso les dará "tranquilidad" para el resto del choque, y restó importancia a que el conjunto heleno no se juegue nada porque "lo más importante es cómo salgamos nosotros al partido".

El centrocampista celeste insistió en la idea de que la clasificación es posible. "Enfrente tendremos a un equipo fuerte y tenemos que creer en lo que venimos haciendo. Tenemos que ser un equipo fuerte e intenso, ese es el mejor camino para conseguir la victoria", subrayó el chileno, uno de los habituales en el once del técnico argentino Eduardo Berizzo.

Cabral pide calma

Por su parte, Gustavo Cabral consideró necesaria "mucha cabeza" y no "obsesionarse" con marcar muchos goles en el encuentro de esta noche. "Este partido sí que es una final. Hay que ganar y por la mayor cantidad de goles que podamos hacer. Pero no nos tenemos que confundir, el partido dura noventa minutos y no podemos intentar marcar cinco goles en los primeros veinte minutos", señaló el central.

"Nosotros tenemos que centrarnos en nuestro partido, olvidarnos de lo que haga el Standard", apuntó Cabral, para quien marcar pronto sería "muy importante. El primer gol será el más difícil, el que tenemos que buscar con mayor empuje porque creo que una vez hagamos ese primero los espacios aparecerán. El Panathinaikos no se juega nada y si se ven por detrás igual ya no luchan tanto. Pero eso no quiere decir que vaya a ser fácil. El Panathinaikos es un grande y los equipos grandes nunca te regalan nada", manifestó. Además, reconoció que la baja de Iago Aspas, que deberá cumplir sanción, es "muy importante".n