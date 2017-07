Pablo Graña, la velocidad

Cangas parece una fábrica inagotable de palistas de primer nivel mundial. En los barcos del Club de Mar Ría de Aldán de forjaron Carlos Pérez Rial 'Perucho', Teresa Portela y el ya mítico David Cal. Una saga inigualables de campeones, pero que ya empieza a tener relevo. En este caso, la factoría del Náutico de Rodeira ya tiene a un campeón del mundo júnior, Pablo Graña, que obtuvo el título el domingo en la ciudad rumana de Pitesti en C1 200 metros.

"Es un velocista 100%. La resistencia le cuesta bastante, pero la velocidad se le da muy bien. Lo acabamos de comprobar en el Mundial. Hasta ahora no destacó, salvo en el Campeonato de España de este año, porque no hay competiciones para menores tan cortas", reconoce Tono Barreiro, su entrenador en el club cangués.

No obstante, el palista también compitió en "C2 1.000 metros, al ser un ritmo de paladas más alto que en individual, le viene bien. Le cuesta, pero se adapta mejor. Igual necesita un poquito más para no ser cuarto y estar delante. De hecho, tuvieron una regata con el viento en contra y se hace más larga. Si llega a ser a favor, serían dos medallas", indicó el técnico.

En lo referente a características físicas, Tono Barreiro destaca que "físicamente es un palista espectacular. No es muy alto, pero no tiene un gramo de grasa y es muy fuerte".

Su velocidad se nota en competición y en el trabajo diario porque "a la hora de entrenar, también se nota la explosividad porque va muy rápido, pero llega al 80% del entrenamiento y ya está fundido, mientras que otros aguantan mejor".

No obstante, al carrera de Graña está en sus inicios porque "todavía le queda mucha formación. Es juvenil y, a partir del próximo año, ya será sub-23 y creo que va a destacar porque los tiempos que está haciendo es para ser de los cinco primeros en la siguiente categoría".

El palista comenzó a los 10 años en el Náutico de Rodeira y su técnico destaca que "realmente no hay regatas en pista para los pequeños. Con los 200 metros empezó en juvenil y ahí ya comenzó a destacar. Con 16 años ya obtuvo la beca para estar en el Centro de Tecnificación Deportiva. La distancia corta está hecha para él".

A día de hoy, el C1 200 metros ha dejado de ser una distancia olímpica, pero Tono Barreiro indica que "siempre varían e igual la vuelven a ponerla en los siguientes. No se sabe. En todo caso, en los Mundiales los habrá y si continúa en el C2 1.000 metros, sí que es una distancia olímpica".

Graña comparte vida con David Barreiro, que se quedó a un paso del podio en el Mundial en C1 1.000 metros. "Es lo contrario a Pablo Graña. Es resistente, pero su mejor distancia son los 500 metros porque también es rápido. Reman juntos en los Campeonatos de España y ganan con mucha facilidad. Entrenan en Pontevedra y el fin de semana con el Rodeira".n