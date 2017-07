Pablo Couñago ficha polo Choco e realiza unha charla cos nenos

O Choco anunciou onte a chegada ó equipo do dianteiro Pablo Couñago que, a punto de cumprir 38 anos, opta por continuar en activo no equipo do seu lugar de nacemento e residencia.

Couñago comezou no fútbol no Casa Paco para despois incorporarse á canteira do Celta e chegar ó primeiro equipo. Nesta etapa foi un habitual das categorías inferiores da selección española ata obter o título do Campionato do Mundo sub-20 de fútbol, no que rematou como máximo goleador.

Posteriormente tivo unha longa traxectoria no fútbol inglés e español, ademais de estar en China ou Finlandia nos últimos anos. Couñago xa estivo no Choco na tempada de regreso a Terceira División, na que realizou unha gran actuación, e a última tempada militou no Alondras, club ó que chegou da man de Jacobo Montes, adestrador de Redondela e amigo íntimo de Couñago.

Agora, a piques de cumprir 38 anos, regresa ó club da súa localidade natal e onte foi presentado cunha pequena charla ós cativos presentes no campus de verán da entidade de Redondela.

O dianteiro compartiu a súa experiencia cos máis pequenos, que realizaron todo tipo de preguntas e quixeron coñecer os mellores momentos do xogador, tamén os futbolistas cos que compartiu equipo, pero tamén dúbidas de como rematar a portería para marcar máis goles.

Couñago comezará mañá a pretempada co Choco e, se os problemas físicos o permiten, será un futbolista con minutos e importante para Marcos Montes.