Oubiña: "No tenemos condición de favorito frente al Alavés"

Borja Oubiña, exfutbolista y secretario técnico del Celta de Vigo, aseguró que su equipo "no tiene condición de favorito" frente al Deportivo Alavés en las semifinales de la Copa del Rey, una competición que nunca han conquistado en su historia.



"Buscamos entrar en la final y para eso competimos. Estamos ilusionados, hemos sido capaces de llegar a varias finales y no hemos ganado ninguna. Es una competición muy atractiva y dada la altura a la que estas es apetecible", dijo Oubiña, que acudió al sorteo de las semifinales que los ha emparejado con el Deportivo Alavés.



"Cualquier rival que tocase es bueno. Y para la competición creo que es bueno que tanto Celta como Alavés puedan estar en la final", declaró Oubiña, que aseguró que su equipo afronta la eliminatoria "de la mejor manera".



"Esperemos que los jugadores sigan compitiendo como hasta ahora, a las mil maravillas", apuntó el dirigente gallego, que evitó calificar a su equipo de favorito frente al Alavés pese a haber eliminado en cuartos al Real Madrid.



"El Celta no ha ganado nunca la Copa del Rey y no puede ser favorito en una competición que no ha ganado. Competir vamos a competir como si lo fuésemos, pero la condición no la tenemos, ya que eso no da puntos ni nada", concluyó.