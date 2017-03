"Otros nos temen"

Gustavo Cabral se mostró satisfecho al finalizar el partido ante el Krasnodar e indicó que el Celta estuvo "firme a nivel defensivo, fuimos solidarios y quedamos conformes con el resultado. Cuando ellos estaban apretando llegó el gol y nos dio mucho el aire porque empezaban a llegar, también fruto de la necesidad de marcar. Después también hicimos el segundo".

"Lo hemos conseguido a base de esfuerzo y trabajo. Hoy nos encontramos en Europa soñando con el pase a cuartos y esperamos seguir. Tenemos la ilusión de la gente y nuestra propia ilusión. Hasta donde nos dé, seguiremos luchando", indicó el central del Celta.

"La idea es llegar lo más lejos posible y estar en la final sería un premio muy grande para estos jugadores y para esta afición. Podemos ganar a cualquiera, no veo a los otros, veo a los compañeros, están mentalizados y podemos ganar cualquiera", reflexionó Cabral y también anticipó que los vigueses son un equipo complicado y que "también puede ser que otros temen al Celta. Si lo ves desde el punto de vista del rival, es un equipo que te hace trabajar mucho. Hoy lo hemos hecho, también en casa, en todas las eliminatorias".

El domingo llega el enfrentamiento de máxima rivalidad ante el Deportivo y Cabral, a pesar del desgaste, expresa que desea jugar el partido. "Ahora el derbi, es ilusionante y hay que ganarlo. La gente va a estar ilusionada. Si me preguntan, digo que quiero jugar siempre. Eso sí, estando bien, no voy a estar lesionado y dejar con uno menos al equipo. Si estoy bien y el entrenador me lo permite, jugaré", indicó.n