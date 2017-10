Otro gran quinto bueno

No hay tercera final mala si hay otro quinto puesto bueno. El trío sénior del Flic Flac vigués, formado por Belén Gómez, Alexandra González y Andrea Verísimo, logró ayer de nuevo una quinta plaza en el Campeonato de Europa de gimnasia acrobática en la localidad polaca de Rzeszow, esta vez en la modalidad de dinámico. Tal logro viene a unirse a sendas quintas plazas conseguidas en los días previos en las disciplinas de equilibrio y 'all around', completando un torneo que pasa a la historia ya no sólo del club vigués, sino de este deporte en España.

Con el objetivo más que satisfecho con los dos quintos puestos ya ganados, las tres gimnastas viguesas salieron ayer al tapiz polaco con fe en sus posibilidades. Una vez más, la concentración y la calidad se aunaron para deparar un ejercicio dinámico que fue valorado con 26.600 puntos, puntuación incluso mayor que la lograda el pasado jueves en la clasificación. De aquella, el Flic Flac se había metido en la final con la quinta mejor nota –una vez descartada la del segundo equipo británico–, por lo que tocaba esperar a ver el resultado de los otros cinco equipos, ya que las olívicas fueron las que abrieron la final. Pasaron Gran Bretaña, Bielorrusia y Rusia, inalcanzables por el momento para el Flic Flac, que esta vez se repartieron el podio con el oro para las rusas (29.300), la plara para las británicas (28.590) y el bronce para las bielorrusas (28.140).

Las viguesas se jugaban el puesto, de nuevo, con Francia y Holanda. Y las francesas aparecieron en el tapiz para completar un buen ejercicio que los jueces valoraron en 26.690 puntos. Es decir, superando al Flic Flac por apenas una décima. Por último, las holandesas plantearon su ejercicio con elementos de riesgo, pero erraron en la recepción final para sumar 26.340 puntos. Por lo tanto, el Flic Flac, que hoy aterriza en Vigo, atesoraba otro quinto puesto.n