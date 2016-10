Orgullosos de Pablo Beiro

Las palabras de quienes en alguna ocasión tuvieron la fortuna de cruzar su camino con el de Pablo Beiro, con más o menos frecuencia, destilan orgullo y emoción ahora que la ciudad se prepara para rendirle un merecido homenaje al exjugador y dirigente vigués, fallecido el año pasado a los 52 años de edad. El Amfiv, el club que él mismo fundó, y el BSR Valladolid disputarán el próximo miércoles 12 de octubre en el pabellón de Bouzas –que ahora lleva su nombre– el Trofeo Cidade de Vigo-Memorial Pablo Beiro. El evento fue presentado ayer por representantes del deporte y la política de la ciudad –Pablo fue también concejal–, que recordaron su figura y se mostraron orgullosos de participar en el homenaje.

"El Memorial nos hace a todos mucha ilusión por Pablo y para mí es un orgullo, porque además de ser durante muchos años mi presidente también era mi tío", señaló ayer su sobrino José Antonio Beiro, quien le sucedió al frente del Amfiv. "Esperamos estar a la altura de lo que fue su figura en el deporte de Vigo. Agradecemos la plena disposición de todas las partes y para nosotros es muy importante que nos hayan dejado vincular el memorial al nombre de la ciudad", añadió en referencia al Trofeo Cidade de Vigo-Memorial Pablo Beiro.

El evento comenzará a las once de la mañana del próximo miércoles 12 de octubre con la disputa de un partido de exhibición del MasVisión Amfiv B. Posteriormente, los jugadores del Seis do Nadal de la Liga EBA y las jugadoras del Celta Zorka de la Liga Femenina 2 disputarán un encuentro de baloncesto en silla. Sobre las doce del mediodía tendrá lugar la presentación de los diferentes equipos del Amfiv y a las 12:30 comenzará el encuentro que disputarán el Amfiv y el BSR Valladolid.

El Memorial, previsto desde hace meses aunque se celebre tras los disputados en homenaje al exjugador y entrenador de baloncesto vigués Quino Salvo y el expresidente del Bosco Paco Araújo, servirá para recordar a una de las figuras más emblemáticas del deporte vigués. Como jugador, fue internacional absoluto con España y participó en los Juegos Paralímpicos de Seúl. Además, fundó el Amfiv, consolidó al equipo en la División de Honor y lo llevó a convertirse tres veces en subcampeón de Europa. Pero si su trabajo al frente del club fue fenomenal, no lo fue menos su labor en favor de las personas discapacitadas. "Fue un luchador incansable. Un hombre cabal, tenaz, optimista y con un gran corazón, además de un excelente deportista y el primer paralímpico gallego, en Seúl'88", recordó ayer el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, quien recordó que cuando residía en Canido su primera parada de la mañana era en el kiosco que Pablo regentaba.

Beiro también fue concejal por el Partido Popular, lo que no impide que su recuerdo sea igualmente bueno para socialistas como el diputado David Regades o el alcalde de Vigo, Abel Caballero. "Nos emociona involucrarnos en el Memorial por Pablo Beiro, que fue un emblema nacional y un defensor de las causas justas. Estamos orgullosos de poder acomapañar al Amfiv en este homenaje", destacó ayer el primer edil durante la presentación del Cidade de Vigo.n