Orellana ya tiene el alta

Fabián Orellana vuelve y se espera que, esta vez, su regreso no sea tan breve como resultó el último. El chileno se ejercitó ayer con el resto de sus compañeros sin que el esguince en el tobillo izquierdo con posible afectación sindesmosis tibioperonea que sufrió el pasado 30 de octubre le diese más molestias de las que puede soportar. Al parecer, el dolor ha remitido al menos lo suficiente como para que el jefe de los servicios médicos del Celta, Juan José García Cota, decidiese darle ayer el alta médica, lo que le permitirá entrar hoy en la lista de convocados para el encuentro de mañana en Sevilla ante el Betis.

De disponer de minutos en el Benito Villamarín, Orellana retornaría a jugar 35 días después de la lesión que sufrió en el choque liguero ante Las Palmas. Y sería el séptimo encuentro de esta temporada en el que participaría, ya que los problemas físicos encadenados le han hecho perderse 13 de los 19 partidos que el equipo vigués lleva disputados esta campaña.

En este tiempo, el equipo ha echado de menos la movilidad entre líneas del internacional chileno y su capacidad para crear espacios, asistir e, incluso, marcar. De hecho, en lo poco que ha jugado ya ha marcado tres goles y dado dos asistencias.

La recuperación del esguince de tobillo incluyó una no demasiado recomendable convocatoria con la selección chilena, con la que se desplazó pero no pudo jugar. A su regreso, el dolor todavía no había remitido e incluso en los últimos días persistía, llegando a apuntar el técnico celeste, Eduardo Berizzo, que tendría que aprender a convivir con él. Con el alta de ayer, parte de ese aprendizaje se puede dar ya más.

Con Orellana recuperado, Berizzo dispone de 20 jugadores de la primera plantilla, pero con un solo portero. Son baja por sanción Mallo y Sergio y, por lesión, Planas y Beauvue. Iván Villar, portero del filial, se sumará seguro a la expedición.n