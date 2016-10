Orellana, en plan goleador

n n nEs Fabián Orellana, en su pasado reciente, un goleador de inicios de temporada. Hace dos cursos, marcó en las tres primeras jornadas ligueras; en el pasado, no fue tan contundente pero llevaba esa misma cifra en ocho jornadas; y, lo que es más sorprendente, en la actual ha mantenido esa condición pese a que se ha perdido un mes de competición por una lesión. Así, el chileno acumula de nuevo tres dianas y aunque esta vez es en nueve jornadas y con la ayuda de la competición europea, no lo es menos que él tan solo ha jugado en cinco encuentros, cuatro de Liga –completos– y uno de Liga Europa –ante el Ajax y sólo 27 minutos–.

De hecho, los números indican que Orellana es el jugador céltico que más acertado está de cara a la portería rival en función de los minutos que juega. Su promedio es de un tanto cada 129 minutos –ha marcado 3 y ha jugado 387– y el único que se acerca a tal producción es Giuseppe Rossi, que en 295 minutos de fútbol ha celebrado dos goles, es decir, uno cada 147,5 minutos. El chileno, pues, ve portería una vez cada poco más de dos horas de juego, menos de partido y medio.

En total, el Celta disfruta de nueve goleadores hasta la fecha en los 12 partidos que ha jugado. El que más goles ha marcado es Iago Aspas, que con su doblete en el derbi del pasado domingo en Balaídos ante el Deportivo se ha ido hasta los cuatro. El promedio realizador del de Moaña es de un tanto cada 179 minutos de fútbol.

Con tres goles le sigue el ya analizado Orellana y con dos están Rossi, también ya mentado, Pione Sisto y el sorprendente Hugo Mallo, que nunca en su carrera había anotado más de una diana por temporada. El danés lleva esos dos goles en 608 minutos de juego –uno cada 304– y el marinense esa cifra pero en 818 –uno cada 409–. Wass, Tucu, Guidetti y Fontás cierran la nómina de goleadores con un solo tanto hasta la fecha.

Goleador comedido

No es Orellana un gran goleador, a pesar de que en el año del ascenso a Primera anotó 14. Ya en la máxima categoría, no hizo ningún gol en la campaña 12/13 –Luis Enrique no apostó por él de inicio–, marcó 5 en la 13/14 y se fue hasta los siete en las dos últimas. En la actual lleva tres. A ver si se estira.n