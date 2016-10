Orellana, el fichaje del mes

La reaparición de Fabián Orellana, tras superar la lesión muscular que le obligó a perderse los siete últimos partidos, es la gran noticia del Celta para la serie de seis encuentros en veintidós días que comienza el domingo en Villarreal. Eduardo Berizzo ha perdido a Pablo Hernández, lesionado con su selección –tal y como le sucedió a Orellana en el primer parón de la temporada–, pero al menos recupera al menudo futbolista chileno, un fijo en sus alineaciones las dos últimas campañas, y también a Carles Planas, el único jugador de campo –junto al lesionado de larga duración Beauvue– que todavía no ha debutado en partido oficial en el presente ejercicio.

Fabián Orellana ha sido un futbolista clave para el Celta desde que se incorporó al equipo en verano de 2011, en calidad de cedido por el Granada. Desde su debut con el equipo que entonces dirigía Paco Herrera hasta el final de aquella campaña sólo se perdió tres partidos y su aportación fue determinante en el ascenso a Primera del equipo. Volvió a Vigo en el siguiente mercado de invierno, ya como jugador en propiedad del Celta, y en la segunda parte del curso 2012/2013 sólo dejó de jugar en dos encuentros.

Tuvo más problemas para ganarse la confianza de Luis Enrique, que en pretemporada llegó a comunicarle que no contaba con él. Pero Orellana decidió quedarse y después de ser descartado en siete de los catorce primeros encuentros de la temporada, no volvió a perderse un partido en todo el curso. Se convirtió en un fijo para el técnico asturiano, como lo ha sido para Eduardo Berizzo desde su llegada. En la campaña 2014/2015 únicamente se perdió tres partidos y la temporada pasada dejó de jugar en ocho, tres de ellos por sanción debido a la expulsión que sufrió en Las Palmas de Gran Canaria.

En total, 23 partidos ausente en cinco temporadas, una media inferior a los cinco partidos por curso. Además, en ninguno de ellos fue baja por lesión. A principios de la presente campaña, en cambio, sufrió una rotura fibrilar durante un entrenamiento con la selección de Chile que le impidió jugar ante Atlético, Osasuna, Sporting, Espanyol y Barcelona en Liga y contra Standard de Lieja y Panathinaikos en la Liga Europa.

"Orellana es un jugador que es difícil de leer para el rival y para nosotros puede jugar en muchas posiciones, incluso desde un puesto juega a otra cosa. Su ausencia nos obliga a buscar variantes y espero que encontremos la mejor", analizaba Berizzo tras conocerse la lesión del internacional chileno, que con el 'Toto' ha alternado como mediapunta y extremo derecho. Durante su ausencia, el técnico argentino ha optado por diferentes soluciones para cubrir su baja. Jugadores como Señé, Pione Sisto, Iago Aspas, Pablo Hernández o incluso Daniel Wass han actuado en alguna ocasión en las posiciones en las que juega el chileno.

El rendimiento de sus sustitutos ha sido bueno, pero el chileno volverá a ser titular. Quizás sea pronto el domingo en Villarreal, pero lo normal es que vuelva a ser un futbolista importante para el Celta, como lo ha sido desde su llegada. En este tiempo, ha disputado 165 partidos oficiales con la elástica celeste, en los que ha marcado 34 goles –incluido el primero del equipo esta temporada, en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid– y repartido 25 asistencias.

Tucu, de dos a tres semanas

Quien no podrá estar a disposición durante al menos buena parte de esta serie de seis partidos en veintidós días (ante Villarreal, Ajax –dos veces–, Deportivo, Las Palmas y Valencia) es Pablo Hernández, que sufre una rotura fibrilar en el adductor largo de su pierna derecha y estará entre dos o tres semanas de baja, según estima el doctor García Cota, jefe de los servicios médicos del club vigués.

En principio, tanto Orellana como Planas recibirán el alta en los próximos días, por lo que el 'Tucu' y Claudio Beauvue serán las únicas bajas de Eduardo Berizzo para los próximos encuentros.n