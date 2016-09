Orellana, baja para siete partidos

El Celta recibió ayer un duro golpe. Fabián Orellana, uno de sus mejores futbolistas, sufrió una lesión muscular en un entrenamiento con la selección de Chile que lo tendrá no menos de cuatro semanas de baja, según el parte médico del club vigués. Esto significa que el menudo atacante se perderá los próximos siete encuentros, partidos que el conjunto celeste disputará en sólo 23 días antes de afrontar el segundo parón de la temporada. La baja de Orellana se suma a la de los otros cuatro jugadores que ya estaban en el parte médico, lo que deja a Eduardo Berizzo con sólo 19 de los 24 futbolistas que componen el primer equipo disponibles para recibir el sábado al Atlético (13:00).

El conocido como 'virus FIFA' ha golpeado al Celta de lleno. Orellana se lesionó en el último entrenamiento de Chile antes del duelo que el combinado que dirige Juan Antonio Pizzi disputó la pasada madrugada ante Bolivia. El diagnóstico: una rotura fibrilar en el recto anterior del muslo derecho. El jugador regresará a Vigo mañana por la mañana y el tiempo de baja no se establecerá con exactitud hasta su regreso, una vez sea revisado por los doctores del club, pero los servicios médicos del Celta aseguran que en cualquier caso "no será inferior a cuatro semanas".

De este modo, Eduardo Berizzo no podrá contar con uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla para los partidos de Liga contra Atlético de Madrid, Osasuna, Sporting, Espanyol y Barcelona y los de Liga Europa frente a Standard de Lieja y Panathinaikos. Serán los primeros encuentros que Orellana se pierda por lesión desde que fichó por el Celta, en el verano de 2012. Hasta ahora, sólo había sido baja por sanción o bien por decisión técnica.

El problema para el conjunto celeste es que la ausencia de Orellana se suma a las cuatro que ya se conocían. Claudio Beauvue se recupera de una grave lesión y todavía tiene varios meses de trabajo por delante antes de poder reaparecer, Rubén Blanco no estará a disposición de Eduardo Berizzo al menos hasta la semana que viene, Carles Planas se lesionó la semana pasada y se perderá por lo menos los próximos cuatro partidos y Marcelo Díaz afronta la recta final de su recuperación, pero en principio no será de la partida contra el Atlético. Curiosamente, 'Chelo', Planas y Orellana sufren la misma lesión, una rotura fibrilar en el recto anterior del muslo. Además, lo sucedido con Orellana recuerda a lo acaecido dos años atrás con Augusto Fernández. El argentino también se incorporó tarde a la pretemporada después de una competición internacional –el Mundial de Brasil en su caso, la Copa América Centenario en el del chileno–, comenzó a jugar casi de inmediato y acusó el esfuerzo sufriendo una lesión muscular con su selección en el primer parón de la temporada.

Si nada cambia, Berizzo tendrá a sólo diecinueve jugadores del primer equipo disponibles para recibir al Atlético. La principal duda es la de Marcelo Díaz. Según el técnico, no está descartado para el duelo del sábado. Según la previsión que realizaron los responsables de los servicios médicos cuando se lesionó, sí. Ayer, completó parte del entrenamiento con el grupo, pero terminó realizando trabajo sin balón mientras sus compañeros llevaban a cabo ejercicios con el esférico.

Una de las novedades de la sesión fue el regreso de Daniel Wass. El danés fue el primero de los ocho internacionales del Celta que han acudido a la llamada de sus selecciones en este parón que se reincorporó a los entrenamientos en A Madroa. Este es otro de los inconvenientes con los que tendrá que lidiar Berizzo para preparar el choque contra el Atlético, además de las lesiones. Hasta el viernes no tendrá a todos sus jugadores de vuelta, aunque los compromisos internacionales concluyeron la pasada madrugada.

Sea como fuere, el hecho de contar con una plantilla más amplia que la de la pasada campaña deja al argentino con cierto margen de maniobra en prácticamente todas las posiciones. No es así en la portería, donde Sergio repetirá como titular. En defensa, el técnico tiene cuatro opciones para los laterales (Mallo, Jonny, Álvaro Lemos y Roncaglia) y cinco para el eje de la zaga: el propio Roncaglia, Cabral, Sergi Gómez, Fontás y David Costas. En la medular, apuntan a titulares los tres centrocampistas que hay: Nemanja Radoja, Daniel Wass y Pablo Hernández. Y arriba hay siete futbolistas para tres puestos (o cuatro, si juega con sólo dos medios): Pione Sisto, Iago Aspas, Guidetti, Rossi, Señé, Bongonda y Naranjo.n