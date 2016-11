Una oportunidad perdida

El Frigoríficos del Morrazo desaprovechó una inmejorable oportunidad para coger aire en la clasificación, después de ceder un punto ante el Villa de Aranda (31-31), en un partido en el que sufrió para detener al lateral brasileño Raúl Nantes, autor de doce goles. Con todo, el empate al menos le permite a los cangueses abandonar la última plaza, pero sigue empatado a puntos con el colista Benidorm.

El equipo gallego sigue sin mostrar la regularidad necesaria. Alternó muy buenos momentos con minutos en los que cometió numerosos errores, tanto en el ataque posicional como en el juego defensivo. Y eso lo penalizó, sobre todo en un primer tiempo en el que salvo en el último minuto siempre fue a remolque.

El Villa de Aranda, apoyándose en el brazo de Nantes, cogió rápido una renta de dos goles con la que jugó hasta el ecuador del primer tiempo, cuando el técnico local, Víctor García 'Pillo', pidió su primer tiempo muerto (5-8, min.14). Buscó el entrenador del Frigoríficos frenar a la primera línea visitante, sobre todo a Nantes y Adrián Fernández, situando un 5.1 con David García de avanzado, pero la táctica no funcionó (9-12, min.20).

Entonces, movió el banquillo. Edu Salazar sustituyó a un desacertado Pedro Hermones. Y varias paradas del canterano oxigenaron a su equipo, que dispuso de un balón para llegar al descanso por delante pero el extremo Pombo erró ante Amerigo.

Tras el paso por los vestuarios, el Villa de Aranda pegó un nuevo estirón (19-22, min.38) pero los locales se enchufaron en defensa y con un parcial 4-0 en seis minutos levantaron a O Gatañal. Álvaro Senovilla, entrenador del Villa de Aranda, paró el choque con un tiempo muerto. Su equipo despertó en ataque pero seguía sufriendo en defensa (28-26, min.53).

Entonces, una rigurosa exclusión a Serafín Pousada dañó al Frigoríficos, que vio como su rival igualada el marcador a poco más de dos minutos. El intercambio de goles mantuvo la igualdad hasta los últimos 25 segundos. Pillo pidió tiempo muerto para preparar esa última jugada, pero su equipo no supo atacar en superioridad.

Frigoríficos del Morrazo:

Hermones, Simes (4), Milosevic, David García (7), Cerqueira (4), Potic (5) y Pombo (1) –siete inicial– Krook, Pousada, Rubén Soliño (1), Pablo Castro, Muratovic (2) y Suso Soliño (7, 6p.).

Villa de Aranda:

Amerigo, Bicho (4) Nantes (12), Moscariello (2), Lluis, Iker Antonio y Manu García (3) –siete inicial– Ledo (ps), Adrián Fernández (3), Ortega (4,3p.), Bojke (2), Moyano (1) y Torres.

Parciales:

2-3, 3-5, 6-8, 9-11, 11-13, 14-14 (descanso); 17-19, 20-22, 23-22, 26-25, 29-28 y 31-31.

Árbitro:

Raluy López y Sabroso Ramírez (colegio canario). Excluyeron a Castro (2) y Pousada por parte del Frigoríficos del Morrazo, y a Adrián Fernández (2) y Bojke por parte del Villa de Aranda.

Incidencias:

Partido correspondiente a la duodécima jornada de la Liga Loterías Asobal disputado en el pabellón municipal de O Gatañal ante unos 1.300 espectadores.