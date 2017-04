El Olivo visita al Deportivo con la permanencia en juego

El Olivo pondrá hoy punto final a una temporada de cambios, que empezó como vigente campeón y acaba peleando por la permanencia. En la penúltima jornada salió de los puestos de descenso gracias a una meritoria victoria sobre el Ave Fénix Racing, sexto, y hoy tratará de mantenerse fuera del pozo tras su visita al Deportivo, segundo y ya sin opciones de alcanzar al Oviedo Moderno, líder y que peleará por el ascenso a Primera División.

El Olivo depende de sí mismo. Si gana, seguirá en Segunda. En caso de no conseguirlo, tendrá que esperar que el Monte, que está a dos puntos en la tabla, no se imponga como local (12:00) al Friol, cuarto clasificado.

El Tordoia y el Atlético Arousana, penúltimo y último, están ya descendidos desde hace semanas.

Por otro lado, el Sárdoma y el Matamá, los otros dos equipos vigueses en Segunda División, cerrarán el campeonato con un derbi con poco en juego. El conjunto local, que despedirá el curso ante su afición en As Relfas, concluirá en la séptima posición haga lo que haga esta mañana. El Ave Fénix Racing, sexto, está a nueve puntos y el Victoria, octavo, está seis por detrás. Por su parte, el Matamá se ha destapado como el mejor equipo vigués de Segunda en la temporada de su estreno en la categoría y aspira a concluir en la cuarta plaza, para lo que debe ganar y que tropiece el Friol.