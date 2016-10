O Olivo solta froitos na casa

A Segunda División feminina é unha categoría difícil, con moita diferenza entre os equipos da zona alta e a baixa, que limitan as opcións de puntuar. Por este motivo, atinar os días chave é fundamental para manter a categoría cando tes un conxunto limitado e recursos escasos. Isto foi o que fixo onte o Olivo. Recibía ó Monte no seu terreo de xogo, onda aínda non sabía o que era gañar esta tempada. Sumou os tres puntos e deixa o descenso e a un rival directo a seis. O renovado Olivo tamén da froitos en Vigo.

O Monte tivo a primeira ocasión do encontro, una opción clara, que atallou Ainhoa e que, co tempo, sería de moita importancia. A partir desa acción, a formación local tivo máis o balón e chegaron os goles.

O primeiro tanto foi para a veloz Alba, que correu na procura dun balón longo no que tiña vantaxe a porteira Gema. A visitante mediu mal, o balón sobrepasouna e a dianteira local empurrou a porta sen oposición. Así foi o primeiro tanto e tamén o terceiro. Entre eles, Nati apareceu para asinar o segundo e para case protagonizar o cuarto. Disparou, rexeitou Gema e chegou San Agra para empurrar a porta baleira. Vitoria do Olivo.

Olivo:

Ainhoa Gijarro, Ainoa Galarza, María (Marta, min. 75), San Agra, Cynthia, Alba (Mónica, min. 70), Tamy, Inés Faro, Irina Martínez (Sara, min. 28), Ángela (Raquel, min. 58), Nati.

Monte:

Gema, Ara (Sara, min. 46), Eva, Moni, María, Lara, Pili, Jime, Ali, Mencho, Mar (Elsa, min. 77).

Goles:

1-0, min. 19: Alba; 2-0, min. 25: Nati; 3-0, min. 63: Alba; 4-0, min. 90: San.

Árbitro:

Víctor Capón. Amosou cartón amarelo a Cynthia, do Olivo. Sen tarxetas no Monte.

Incidencias:

Partido da sétima xornada disputado no campo de fútbol Pahíño, de Navia.