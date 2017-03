El "Okofen" gana la Liga de Invierno J80

n n n El "Okofen" de Javier de la Gándara se proclamó ayer campeón de la Liga de Invierno Clase J80 organizada por el Monte Real Club de Yates de Baiona. La embarcación liderada por el veterano regatista vigués fue la gran dominadora de la competición, disputada en seis jornadas desde el pasado mes de enero y en la que el barco ganador sumó catorce victorias parciales y dos segundos puestos en las dieciséis regatas celebradas.

Una regata costera puso punto final ayer a una Liga de Invierno en la que el "Okofen" no ha tenido rival. Javier de la Gándara contó con Diego Fernández, Jaime de la Gándara y Hugo Ferreiro como tripulación habitual, a los que ayer se sumó Ramón Ferreiro. El barco del vigués fue líder desde el primer día y conquistó la Liga con 19 puntos de ventaja sobre el "Miudo by Storax", segundo. El "Okofen" suma esta victoria a las logradas en el Trofeo Príncipe de Asutrias, en la categoría J80, y a la Liga de Otoño de esta clase, organizada también por el Monte Real Club de Yates.

Tampoco hubo discusión para definir la segunda plaza, con el "Miudo by Storax" muy sólido a lo largo de las seis jornadas. La embarcación portuguesa ha estado patroneada por Rui Ramada, Francisca Barros, Alfonso Leite, Tiago Roquete y Miguel Leite a lo largo de las diferentes etapas de la competición. Sólo pudo superar al "Okofen" en una regata, pero fue casi siempre segundo, lo que le valió para acabar con 33 puntos, 27 menos que el tercer clasificado.

El podio lo completó el "Virazón" de Miguel Lago, que ayer recuperó el mando de la embarcación tras cedérselo durante varias jornadas a Javier Rey. La tercera plaza estuvo más reñida, ya que el "Ferralemes" de Enrique Porto concluyó cuarto con 63 puntos, a sólo tres del barco de Lago.n