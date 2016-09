Octavio y Seis do Nadal viven un derbi vigués inédito en liga

n n nLa segunda jornada de Primera Nacional presenta, a priori, dos grandes puntos de atención para el balonmano de Vigo y su área de influencia. Por un lado, el inédito derbi vigués que medirá al Academia Octavio con el Magope Seis do Nadal esta tarde (18:30) en el pabellón de As Travesas, duelo al que los locales llegan con las dudas generadas por su tardía gestación en otro verano convulso para la entidad académica y los visitantes. De tal circunstancia no se fía el técnico hoy visitante, Jorge Fernandez, quien apunta que "han tardado en completar su plantilla, pero en la primera jornada demostraron que ya son competitivos, aunque no pudieran superar al Lalín".

El gran duelo de la jornada se presume que será el que enfrenta hoy (19:00) en O Rosal a dos de los grandes favoritos a pelear por el ascenso: el Acanor Atlético Novás y el Embutidos Lalinense. Pasan por ser las dos mejores plantillas del grupo y ambos empezaron la competición liguera el pasado fin de semana con sendas victorias ante Luceros y Octavio, respectivamente. Los rosaleiros, líderes tras su goleada en Cangas, afrontan una prueba de fuego en la primera aparación de la temporada ante su fiel afición.

También se estrena en casa el renovado Construcciones Castro Porriño, que recibe (18:00) el filial del Balonmán Cangas, el Luceros, con la obligación de plasmar sobre la pista todo el potencia de una plantilla con unos refuerzos curtidos en mil batallas. Esa veteranía debe ser el punto de apoyo de los de Miguel Sánchez ante los chavales de José Ángel Figueroa.

Los conjuntos vigueses de Granitos Ibéricos Carballal y Lavadores también comparecen hoy (18:00 y 18:30) por primera vez este curso en su pabellón, los primeros ante el Servi-Auto Bueu y los segundos ante el OAR Coruña. De los cuatro equipos, sólo los buenenses ganaron en la jornada inaurugal.

Por último, los dos equipos redondelanos, SAR Plastic Omnium y Rodosa Chapela, juegan a domicilio esta tarde (18:30 y 18:00). Los de Carlos Rey en A Cañiza; y los de Fran Teixeira en O Grove para confirmar su favoritismo.n