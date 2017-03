El 'Obra' ficha a Mouriño

El Rio Natura Monbus Obradoiro anunció ayer la incorporación como nuevo consejero del presidente y máximo accionista del Celta, Carlos Mouriño. La noticia fue dada por el presidente del 'Obra', el exconsejero celeste Raúl López, en el marco de la presentación de un convenio de colaboración entre la Fundación Heracles y la Fundación Celta.

Raúl López destacó su "más profunda satisfacción personal" por la incorporación de Mouriño al proyecto del único equipo gallego en la Liga ACB. "La gestión de Carlos en el Celta destaca por numerosos rasgos que nosotros estamos tratando de implementar en nuestro modesto Obradoiro desde hace varias temporadas. Por eso tu incorporación es un magnífico fichaje", indicó el presidente del Rio Natura. "Tanto el Celta como el Obradoiro tienen muchos aspectos comunes, desde su vocación gallega hasta la gestión bajo criterios empresariales que hagan de nuestras respectivas entidades algo perdurable y sostenible en el tiempo", agregó el exdirectivo celeste.

Por su parte, Carlos Mouriño recordó el momento en que incorporó al ahora presidente del Obradoiro al consejo de administración del Celta. "Fue hace casi once años cuando, sin conocer de nada a Raúl, descolgué el teléfono, le llamé y le pedí que nos reuniésemos. Le dije: 'Raúl, necesito que colabores con nosotros en el Celta. Te necesito de consejero'. Lo pasamos mal porque el problema económico que íbamos descubriendo era de una complejidad tremenda, pero tratamos de sacar aquello adelante y lo conseguimos", indicó el dirigente vigués, que destacó "la importancia de la vinculación de una ciudad como Santiago con el celtismo. Estamos ahí para apoyar esa expansión gallega de lo que es todo el baloncesto y el fútbol".

El Celta y el Concello

Por otro lado, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se mostró ayer dispuesto a tratar sobre el futuro del Celta y Balaídos en un pleno del Concello, como ha pedido el Partido Popular. "La primera petición del PP en la que solicitaban la comparecencia de Mouriño en el pleno es ilegal, así lo recoge en el informe del secretario municipal, no se puede pedir a alguien que venga al pleno", explicó el primer edil. "Ya hicieron otra petición, aunque aún no la he visto. Haremos el pleno, yo siempre estoy de acuerdo en llevar adelante todo lo que marque el reglamento", agregó.n