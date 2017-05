De Nueva York a Old Trafford

nnn Daniel Clemente es vigués, pero vive desde hace más de una década en Nueva York. La distancia, no obstante, no ha hecho mella en su sentimiento celtista, que vive con pasión desde la lejanía, y tampoco le impidió estar ayer en Old Trafford. Tantas ganas tenía de estar junto a su equipo en un día histórico que no dudó en enfundarse durante unos minutos la camiseta del Manchester United ante el miedo de quedarse sin entrada, como le sucedió a otros seguidores celestes que habían comprado una localidad a través de la página web del Manchester United.

"Salí ayer (miércoles) por la noche de Nueva York, a las siete, y llegué hoy (jueves) a las siete y veinte. Fui al estadio a coger las entradas, que las tenía reservadas, como mucha otra gente a la que se la quitaron. Yo tuve la suerte de que no, creo que por ser de Nueva York y por tener pasaporte americano. Eso sí, fui con la camiseta del Manchester, por si acaso, y ahora que tengo la entrada estoy más tranquilo", aseguraba ayer Daniel en Exchange Square, donde estaba reunido con otros cientos de seguidores celestes. "Tenía la camiseta desde hace cinco años, que me la regaló mi madre, no sé por qué. Y pensé en llevarla por hacer al menos el amago de que soy del Manchester y tener las entradas", explicaba el celtista de Nueva York.

Más tranquilo, después de medio día de viaje y ya con la entrada para Old Trafford en su poder, Daniel disfrutaba de una atmósfera incomparable en el centro de Manchester. "Esperaba un buen ambiente, pero ahora cuando escuchas los cánticos y ves a toda la gente con tu sentimiento igual, te entran los escalofríos y ahora ya no sé ni qué decir", señala el vigués. "Soy abonado desde hace casi 25 años. Fui hace 11 años a Nueva York a trabajar, pero sigo siendo socio y sigo al equipo como si fuese de Vigo, pero por la tele o la radio. Fui a Vigo dos veces y al derbi en Coruña, que ganamos, por supuesto. Pero en Europa nada", añade Daniel Clemente, que ayer se estrenó en un viaje continental esta temporada y soñaba con que no fuese el último. "Éste es el primero, pero no el último. Me queda uno. Tengo todo reservado para Solna desde hace dos meses, billetes y hotel", apuntaba.n