La nueva colchoneta de Balaídos, sin uso

nnn La nueva colchoneta para salto con pértiga inaugurada el pasado domingo en las pistas de Balaídos ha empezado a generar polémica, ya que los atletas se quejan de que no se les permite usarla para entrenar, mientras que el Concello delega la responsabilidad en la empresa concesionaria.

La atleta Beatriz Viteri denunció ayer por medio de un comunicado que el pasado lunes, "los saltadores de pértiga que habitualmente entrenamos allí quisimos usar la colchoneta y nos indicaron que no estaba permitido. Antes nuestras preguntas, no nos dieron ningún motivo ni ningún plazo para poder hacerlo".

Por su parte, el Concello afirmó ayer mismo que la empresa concesionaria está probando todavía la instalación para garantizar su seguridad. Sin embargo, Viteri señaló que "después de muchos años saltando en una colchoneta peligrosa al fin tenemos una segura y no podemos entrenar". n