"Nuestro partido estuvo bien jugado pero no hicimos daño"

El entrenador del Celta, Eduardo Berizzo, pidió disculpas en sala de prensa por el enfrentamiento que protagonizó en la banda con Recio, futbolista del Málaga, por el cual fue expulsado tras una tángana entre los ds banquillos. "Fue un intercambio de opiniones. La frustración te lleva a enfrentarte. Me disculpo por mi actuación, no pasó nada. Fue un partido que no tenía más y fue un intercambio de palabras", dijo el argentino.

Por otro lado, preguntado por la actuación de los menos habituales en la derrota ante el equipo blanquiazul, Berizzo se mostró contento con el rendimiento. "El partido estuvo bien jugado, pero nos faltó ataque, no hicimos daño, no tuvimos mucha fluidez. Marcelo fue el que más peligro llevó, eso lo dice todo. Elaboramos ataques que quedaron en nada. El equipo se entrega y lo da todo pero cuando hay una rotación masiva descendemos nuestro rendimiento", explicó.

En ese sentido, Mourinho se quejó de que el Celta pretendía hacer muchas rotaciones y llegaría más descansado aunque el portugués también ha realizado muchas rotaciones en su partido ante el Arsenal. "Eso refuerza mi teoría de que todos bajamos rendimiento con los menos habituales. Sufrimos todos. Es una plantilla joven, con muchos haciendo su primer año en Primera. Les servirá a todos. Está siendo una temporada de desgaste y debemos encontrar motivos donde apoyarnos para seguir creciendo", valoró.

Por último, el argentino se refirió al partido de semifinales de la Liga Europa del jueves en Old Trafford ante el Manchester United, donde debe remontar el 0-1 de la ida. "El jueves es una gran ilusión. Tenemos que olvidar la ida y crear una fortaleza en un campo difícil, ser valientes y jugar al ataque e intentar remontar la eliminatoria", finalizó.

Por su parte, Míchel, entrenador del Málaga, no quiso entrar en polémicas por el enfrentamiento entre banquillos. "Ha sido una actuación de un minuto, una situación que no tiene más importancia porque lo importante es el partido y la racha que llevamos. La noticia es la victoria ante un rival bueno y con una manera diferente de jugar", señaló.

En cuanto al Celta y la opción que tiene de colarse en una final europea, el madrileño le deseó suerte. "El fútbol español merece que pase el Celta. Si alguien piensa que el Celta ha dado su última palabra en Balaídos está equivocado. El mérito es de Berizzo", sentenció el ex madridista.n