"Nuestra guerra es para ver quién queda de segundo"

Eduardo Berizzo realizó ayer un análisis positivo del empate cosechado en Balaídos ante el Ajax y pidió más entusiasmo en el ambiente, aunque también dio por perdida la primera plaza al asegurar que al Celta le tocará pelear por la segunda con Panathinaikos y Standard de Lieja.

El técnico celeste apuntó la razón de su positivismo. "Más que con el punto en sí, estoy satisfecho con el trámite del partido, por cómo lo encaramos, por la disposición a tener el balón. Recibimos una contra y nos sobrepusimos y luego otra y también. Eso habla de la actitud del equipo. El resultado premia el contraataque del rival y también nuestra voluntad de dominar el partido", resumió. El argentino reconoce que, "evidentemente", el empate entre los dos rivales del grupo "es bueno. Pero me quedo con una actuación del equipo que nos fortalece. Gente que no tenía minutos respondió. Me voy muy satisfecho porque del partido salimos mejor de lo que entramos".

Berizzo se felicitó por poder seguir dando minutos a todos los jugadores de la plantilla. "Me gusta que la gente participe si se lo merece. La gran cantidad de futbolistas utilizados demuestra que tengo una plantilla muy predispuesta. No soy partidario de una rotación sin análisis, la gente que ha sido seleccionada se lo merecía. El partido de hoy nos refuerza de cara al domingo", aseveró.

Al analizar los goles del Ajax, comentó "el primero es un rebote de un córner, que nos pilla con ellos lanzados. El segundo es una contra que premia el talento de ese futbolista. Pero quizás Roncaglia necesitó de una ayuda inmediata que no llegó. Quitarle la posesión a un equipo como el Ajax ha sido un gran mérito de los futbolistas basado en un gran despliegue físico y en una gran convicción".

En cuanto a cómo queda el grupo tras esta tercera jornada, afirmó rotundo que "es una guerra entre Celta, Standard y Panathinaikos para ver quién queda segundo. Debemos alegrarnos por esta noche, en la que el Celta vuelve a Europa en un estadio que se está remodelando. Vivámoslo con una sonrisa mayor", pidió.

Por último, habló sobre la no convocatoria de Naranjo: "No es demérito de él. Imaginé que Lemos iba a compensar mejor el equipo. La suya es una adaptación que tiene que acelerarse. Ha llegado a un equipo muy dinámico".n