Unha nova realidade

O final dunha etapa, unha época completamente diferente. A tempada que comeza hoxe na Segunda División do fútbol feminino soamente ten un principio claro: o Olivo non é o favorito. E soamente con dicir isto, supón mudar completamente unha categoría que viviu baixo o absoluto control do equipo vigués nos últimos anos. Ata tres títulos consecutivos, todos eles cunha diferencia notable sobre o segundo.

Agora as cousas son diferentes porque do equipo campión do pasado ano queda unha futbolista e o delegado. Toni Pazó cambiou de equipo, pero non de cidade porque pasou do Sárdoma a dirixir ás olivas. O proxecto é totalmente novo, pero Pazó asinou a Desi para a defensa, Irina Martínez para a medular e Natalia de Francisco na punta do ataque. Tres futbolistas da súa máxima confianza e sobre as que construír un equipo cheo de mocidade e que aspira, soamente, á permanencia. Hoxe visitan a outro equipo con moitos cambios, o Arousana (12:00).

Pola contra, o Sárdoma deu un paso máis e coa chegada de Marcos Canle ten a vista posta no título ligueiro. A competencia debe chegarlle polo norte, do recen creado Deportivo e do Friol, segundo nas dúas últimas tempadas. O equipo das Relfas mantén ás mellores futbolistas do pasado ano e tamén fichou, especialmente no Olivo. Andrea Mariño 'Drus', Vicky Vázquez, Sara Alonso, Xeila Márquez, María Calvar, Sandra González, Ceci Fernández e Joana Montouto son branquiazuis esta tempada. As Relfas acolle o primeiro enfrontamento do curso ante o Tordoia (12:30). Deber ser unha vitoria local doada.

Onde menos cambios sucederon foi no Matamá. Ascendeu de categoría e, lonxe de revolucións, mantén o equipo do pasado curso e incorporou a a futbolistas de futuro porque, con experiencia, xa as ten. Entre as incorporacións está Lara Martínez, unha futbolista en idade xuvenil e que apunta a ser unha referencia no fútbol galego. O problema que pode ter a formación viguesa é o gol porque a nómina de dianteiras é pequena e a dependencia de Noelia Pereira parece moi grande. A formación de José Manuel Val 'Chicho' visita hoxe ó Gijón (12:00). Un inicio con dificultade.

