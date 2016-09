"Nos faltó la elección correcta del último pase"

El entrenador del Celta, Eduardo Berizzo, opinó tras el partido que su equipo pudo haber ganado el encuentro, pero no dio por malo el empate. "Tuvimos ocasiones para ganar, aunque pudieron lastimarnos en alguna contra. Si hubiese existido un ganador habríamos sido nosotros, pero tampoco me atrevo a tachar de injusto el marcador", afirmó.

Analizando lo sucedido en Pamplona en el mediodía de ayer, el técnico argentino valoró que "los dos puntos se nos escaparon en acciones puntuales y no encontramos la jugada clara de gol. Lo intentamos pero nos faltó claridad, jugar con más fluidez, con más aceite". Además, recordó la complicación de jugar en El Sadar y puso en valor el número de ocasiones creadas. "Es un campo difícil y el equipo rival, Osasuna, compitió. No es fácil ganar aquí. Las ocasiones existieron, dos tiros al palo, paradas importantes del portero, alguna contra… Pero nos faltó hacer más daño en la elaboración y concluir más limpias las jugadas en ataque con una elección correcta del últimos pase".

El máximo responsable técnico del conjunto vigués reconoció que al equipo todavía le falta dar algún paso más para encontrar el juego que busca. "Nos encontramos en un momento en el que poco a poco debemos encontrar nuestra línea de juego para ir construyendo cada partido. Nos vamos reforzados de El Sadar, a fin de cuentas hemos obtenido un punto tras el partido de Europa League que hemos disputado esta semana. Había siete futbolistas nuevos en el once con respecto a Europa. No hay excusa. Hay plantilla suficiente para las dos competiciones, pero a veces no salen las cosas", opinó.

El técnico argentino lamentó que su equipo no esté fino aún de cara al gol, pero cree que tal situación variará con el paso de los partidos: "Nos faltó encontrar el camino del gol. Tuvimos situaciones de gol y pudimos haber ganado. Es algo que poco a poco se ha de ir mejorando".

Pese a que gesticuló mucho en la banda durante el choque, a preguntas de los periodistas aseguró que no se quejó del árbitro, que no señaló un posible penalti a Aspas: "Vivo los partidos con intensidad. No hablo de los colegiados porque se pueden equivocar".

Y afrontó la recta final de su discurso post partido repitiendo que el empate era un buen punto de partida para seguir mejorando con el paso de las jornadas: "La idea es seguir puntuando. Veníamos de tres derrotas. Tenemos que seguir creciendo y mejorando y poco a poco iremos encontrando nuestro nivel de juego. Nos vamos encontrando a nosotros mismos y volvemos a puntuar, que siempre es importante. Debemos aterrizar y volver a ser el equipo que traslada el balón con más velocidad", concluyó Eduardo Berizzo.n