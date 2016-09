Non camiñarás só, pero case

Premura para organizar a viaxe e primeiro partido da fase de grupos. Os afeccionados célticos tiveron pouco tempo para preparar un desprazamento pola semana a Lieja e, finalmente, soamente foron 70 as entradas vendidas para animar ó equipo no campo de fútbol Maurice Dufrasne ante o Standard.

Son poucos afeccionados, pero hainos incondicionais, que tiveron capacidade para arranxar a súa axenda e estar no primeiro partido en competición europea despois dunha década. Outros moitos esperarán ó segundo partido como visitante, cando o Celta viaxa ata Amsterdam para medirse ó Ajax, para ese partido espérase un desprazamento masivo.

Joaquín Jueguen 'Quinso' explicou que a idea de viaxar "xurdiu cando estábamos a punto se clasificarnos para a Uefa, tiñamos claro que se caía Alemania, Holanda ou Bélxia íamos ir. Teño alí primos e sobriños e familia e teño o aliciente de ir ó campo con eles. Neste caso é Bélxica e dentro dun mes e pico será en Holanda onde estaremos máis tempo, un mes e pico".

Pola súa banda, Marta Saiz tivo a motivación que dá o amor. "Aproveito a viaxe para ir dende aquí e atoparme co mozo en Lieja. Somos os dous celtistas e él está en Inglaterra. Aproveito porque na etapa anterior co Celta non viaxei a ningún lado e este ano era obrigatorio. Menos ó de Grecia vou ós outros dous".

Ambos son debutantes en viaxes co Celta por Europa, pero Marta Souto xa ten experiencia e "a idea orixinal era ir un día antes, pero os tres que imos xa estiveramos en Lieja co Celta. Os arredores como Maastrich e Aquitania xa os coñecía. Ademais, dispoño soamente de dous días. En lugar de marchar o mércores, marchamos os xoves e chegamos ás doce. Contamos con estar na cidade para comer con tranquilidade, ver a Catedral e pouco máis. Ver gañar ó Celta e volver". Souto engade que "temos un grupo dunhas doce persoas que sempre viaxamos. Estivemos en Macedonia, Stuttgart, Belgrado, Lens... Ó principio había sete, pero quedamos en tres. En Holanda xa estamos buscando ir xuntos e en Atenas tamén. Xa seremos máis. Agora imos os adiantados, pero os outros estarán alí con nós en espírito".

Quinso Jueguen engade que. co meu fillo Roi, "xa viaxamos por toda España e había moitas gañas de ir a Europa. Levamos unha entrada para min, outra para él e outras dúas para amigos que están alá e van dende Alemania a ver o partido do Celta". Sobre a marcha do equipo espera que "imos apoialo para que mellore".

Marta Saiz, pola súa parte, ten confirmado o viaxe a Holanda para o partido do Ajax e indica que "nun partido europeo o ambiente é distinto, como un ante o Madrid ou o Barcelona. Non creo que poida visitar moito. Algún pobo de Bruselas a Lieja e pouco máis. Imos cun amigo e iremos en coche e será a nosa guía este días".n