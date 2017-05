Nolito: "El Celta tiene muchas posibilidades de pasar a la final"

nnn El excéltico Manuel Agudo 'Nolito', futbolista del Manchester City, se mostró ayer confiado en las opciones del conjunto celeste de tumbar a sus vecinos del United y pasar a la final de la Liga Europa. "Claro que hay posibilidades y muchas. El Manchester tiene un gran equipo, pero el Celta también lo es. Tiene que estar muy concentrado y meter las oportunidades que tenga. El United tiene mucha pegada, pero también ha perdido a Ibrahimovic. Si se lo propone, el Celta puede pasar a la final", aseguró el gaditano en Radio Marca Vigo.

Nolito, que sigue de cerca al Celta y está en permanente contacto con su buen amigo Andreu Fontás, destacó el mérito de la temporada que está completando el equipo de Eduardo Berizzo. "Estoy siguiendo al Celta y hablo con Fontás. La Liga es normal que la tengan un poco aparcada porque la semifinal de la UEFA es algo histórico para la afición, para los jugadores y para el club. Y más con un rival como el United. Ojalá hagan una buena semifinal porque el equipo se lo merece por cómo ha ido la temporada. No ha sido fácil mantenerse ahí en tres competiciones, llegando también a las semifinales de la Copa. La plantilla del Celta tiene mucho mérito", afirmó.

Por otro lado, Nolito admitió que no está pasando por un buen momento debido a los pocos minutos de los que está disfrutando y dejó en el aire la posibilidad de volver a Vigo. "Estoy muy agradecido a la afición, pero a ver qué pasa. Me quedan dos años de contrato con el City y lo que deseo y lo que quiero es intentar jugar", señaló.n