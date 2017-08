"Si no voy a unos Juegos, será la prueba más importante de mi vida"

Solange 'Soli' Pereira debutará este viernes en un Campeonato del Mundo de atletismo tras obtener la mínima en Rabat el pasado 17 de julio. Posteriormente conquistó su segundo Campeonato de España al aire libre y afirma que llega a la cita de Londres en un gran momento de forma. "Voy a darlo todo, no quiero quedarme con la sensación de no hacerlo", expresa la atleta canguesa.

¿Cuáles son sus expectativas?

Lo voy a intentar hacer lo mejor posible dentro de mis posibilidades. Si la carrera sale rápido, ojalá pueda estar en mi marca y, si sale lenta, espero verme competitiva y estar lo más arriba posible. La eliminatoria es muy dura, con muchas atletas con marcas parejas y la que llegue en un mejor estado de forma tendrá más posibilidades. Ya estuve viendo otras eliminatorias y también el listado de inscritas, y la peor tiene 4:07, por lo que todas son de un gran nivel. De hecho, poder estar en un Mundial ya es un nivelazo. Todas son muy buenas.

¿Qué plan de carrera tiene?

Depende mucho, todavía no salieron las listas de salida y, hasta que no salgan, no puedo plantear una estrategia. Pero la opción es colocarse bien si es una carrera lenta y, si es rápida, si no puedo estar delante, mejorar mi marca. Estoy muy bien. El momento de forma es bueno y creo que lo puedo hacer bien. Toda la preparación del año iba encaminada al Mundial e intentaré estar en mi marca personal. No varía mucho y los entrenamientos están saliendo bien. Desde el principio del año, la planificación era para el Campeonato del Mundo. Ahora toca mantenerse e intentar estar lo más relajada posible. Si no voy a unos Juegos, va a ser la competición más importante que haga en mi vida. Quiero estar lo mejor posible.

¿Se sintió liberada tras hacer la mínima?

Sí, porque la busqué todo el mes de junio y no me salió. En julio, con tan pocas oportunidades, se me cerraban las opciones. Apareció la oportunidad de ir a Rabat y la aproveché. Me saqué un peso de encima porque después de Rabat sólo quedaba una carrera antes del Campeonato de España. Se agotaban las opciones.

¿Cómo se siente al poder debutar en un Mundial?

No son unos Juegos Olímpicos, pero el nivel es muy parecido o igual. Voy con la ilusión de una niña pequeña entre todos estos grandes atletas. Además, voy a correr en un estadio muy bonito como es el Olímpico de Londres. Sólo lo he visto por fotos y verme allí compitiendo es muy ilusionante y motivamente. Me siento muy orgullosa y ojalá cuando tenga hijos pueda decirle que he estado en un Campeonato del Mundo.

¿Piensa disfrutar del Campeonato y de la ciudad?

Sólo con estar allí, ya voy a disfrutar. Quiero competir y quiero rendir bien. Voy a ser de las primeras en competir. El viernes ya estaré allí en las eliminatorias. Si las paso, correría el sábado las semifinales y, en caso de pasarlas, la final es el lunes. Aunque llegar a la última prueba lo veo un poco imposible. Tenía que tocarme una varita mágica para entrar en la final, pero nunca se sabe. Después, me vuelvo el día 10, por lo que sí tendría unos días después para disfrutar de la ciudad de Londres y el Campeonato. Tendré de lunes al miércoles y me centraré en seguir el evento, animar a mis compañeros y también conocer un poco Londres, que nunca estuve allí. Aprovecharé para dar algún paseo y ver algo. Ya que viajo, sacar algo de partido.

¿El objetivo es pasar la primera eliminatoria?

Creo que, si estoy en mi marca y soy competitiva, puedo pasar la primera eliminatoria. Es mi meta personal y lo voy a intentar. ¿Es difícil? Sí, mucho. Pero creo que puedo, mi estado de forma es bueno y tengo que gestionar bien la carrera, tener confianza y pelearla hasta meta. Si sale bien, perfecto. Si no sale, también. Lo que no quiero es volver a casa con la sensación de no darlo todo. Tengo que dejarme todo allí. Venirme contenta y satisfecha con el trabajo, tampoco me voy a poner objetivos que no son reales. No puedo decir que voy a estar en la final de un Mundial, es muy complicado. De hecho, estar allí ya lo es.

¿Qué grandes figuras espera encontrarse?

Es otro de los grandes alicientes de este tipo de eventos. Este Mundial va a ser histórico porque se retira Usain Bolt y creo que me coincide con él en pista. Intentaré sacarme alguna foto con él. Ya veré. Vamos a disfrutar de grandes momentos y de grandes estrellas del atletismo.

En su prueba, ¿es una semidesconocida?

Alguna me conocen ya. Lo que sí es cierto que nunca he estado en el Mundial y las dos españolas somos novedad. Al final todas corren, y hay que hacerlo más que ellas.

¿Cuánto cuesta meterse en un Campeonato del Mundo?

Son muchas horas de trabajo y sacrificio. Es muy difícil y la gente no le da el valor que tiene poder clasificarse. Las mínimas son muy exigentes porque están los mejores y yo estoy entre las 48 mejores. Soy la cabeza visible, como atleta, de un grupo de trabajo que también sufre mucho por mí cada vez que corro. Es un premio para todos, para el equipo de trabajo.

¿Cómo se crea este grupo?

Cada año voy buscando lo mejor. Es complicado empezar, ahora ya tengo unos años de experiencia y te das cuenta de las necesidades que tienes para mejorar y alcanzar un equilibrio con el entrenador, el preparador físico que lleva el tema de las pesas, el psicólogo y hasta el grupo de niños que entrena conmigo y que me dan una responsabilidad. Además, creo que he madurado con las competiciones. Todo llega a un equilibrio y sale. Alcanzar una buena marca y unas mínimas es el resultado de todo este trabajo.

Recepción y despedida en Cangas antes de competir el viernes en Londres

El Concello de Cangas realizó ayer una recepción a Soli Pereira antes de viajar hasta Londres para disputar el Campeonato del Mundo de atletismo en la prueba de 1.500 metros. La atleta correrá las series clasificatorias el próximo viernes a las 20:35 hora española (Teledeporte) y, en caso de clasificarse para las semifinales, la cita sería 24 horas después, el sábado (20:35, Teledeporte). La final de la prueba de 1.500 femenino está prevista para el lunes (22:50). Pereira, actual campeona de España, cuenta con escasas opciones de estar en la carrera que decide el título, pero tratará de realizar el mejor papel posible. Ayer, en Cangas, la despidieron el edil de Deportes, Xoán Chillón Iglesias, y el alcalde, Xosé Manuel Pazos.