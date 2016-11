"Esto no termina aquí, iremos a Atenas a ganar y pasar"

Eduardo Berizzo, entrenador del Celta, lamentó que su equipo no sellase su pase a los dieciseisavos de final de la Liga Europa después de empatar ante el Standard de Lieja (1-1), y reiteró que "la conclusión de hoy es que esto no termina aquí, la desilusión tenemos que reconvertirla en energía positiva".

"El trámite del partido no fue el deseado. Jugamos hasta el gol, después el partido fue de ida y vuelta, sucio. La victoria estuvo cerca diez minutos. En la segunda parte recuperamos la pelota. Recibimos un gol de estrategia y luego hasta tuvimos la de Pione para ganar", valoró en un primer análisis tras lo vivido en la tarde noche de ayer en Balaídos. Además, añadió que "no pudimos jugar el balón como hubiésemos deseado. Nuestros atacantes no se encontraban entre ellos. Las jugadas de ataque acababan muy rápido. No hubo situaciones ni para un lado ni para el otro. A pensar en lo que viene".

Tras asumir errores, de nuevo quiso dar esperanza para esa última jornada. "En la última jornada nos espera un partido ilusionante e iremos a Grecia a ganar. A los dos nos esperan partidos difíciles", comentó el argentino.

En este sentido, recordó que su equipo está obligado a lograr en Atenas "un mejor resultado" que el Standard, que recibirá en su estadio al Ajax, pero también matizó que el Panathinaikos ya no tiene opciones de superar la fase de grupos. "Iremos a Grecia a ganar ante un rival que no tiene opciones de clasificarse. Nada está terminado", dijo Berizzo, que lamentó la expulsión de Iago Aspas que le impedirá jugar en Grecia: "No debió ocurrir pero ocurrió".

Reconoció, además, que el estado del césped de Balaídos no es el ideal para el juego de su equipo, aunque tampoco lo quiso poner como excusa del juego realizado por sus pupilos: "No pudimos jugar como deseábamos. No hubo conexión con el centro del campo. El estado del campo, el juego directo del rival.... tampoco ayudaron. Pero no hay excusas. Recibimos un gol que no debíamos recibir y por eso empatamos el partido".

E insistió en que aunque el estado del césped no es el deseado, el empate no es achacable a eso: "El campo aguantó bien, aunque no era cómodo circular la pelota. Debemos adaptarnos y saber qué hacemos mal, aunque el campo dificulta la circulación. El campo no formó parte del resultado".n