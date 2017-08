No sufrir como objetivo

El Universidade de Vigo Rugby regresó ayer al trabajo en el Club de Campo para comenzar a preparar la próxima temporada, en la que volverá a militar en División de Honor B con la meta de lograr la permanencia sin sufrimiento.

Este inicio de pretemporada está marcado por la continuidad. Repite en el banquillo el neozelandés Norm Maxwell y la plantilla también es muy parecida a la del pasado curso, ya que incluso continúa el oceánico Maka Tatafu. El que sí se ha marchado es Marcos Muñiz, que ha fichado por el Barcelona, y Maxwell no podrá contar en este inicio de curso con Adolfo Rodríguez Uruburu, que recientemen sufrió una fractura de tobillo y no volverá hasta, como mínimo, Navidad. El club no ha realizado ningún fichaje para cubrir estas bajas, pero no descarta la llegada de algún joven jugador gallego e incluso algún extranjero.

Como señala su presidente, Ramón González-Babé, el objetivo del Vigo Rugby es lograr la permanencia y "consolidarse en División de Honor B" después de una temporada en la que los vigueses tuvieron que sufrir más de lo previsto.

Los jugadores, a las órdenes de Maxwell, completaron ayer su primer entrenamiento de una pretemporada en la que el plato fuerte será un torneo que les enfrentará a principios de septiembre a los otros dos equipos gallegos de División de Honor B, el CRAT A Coruña y el Ourense RC, así como a un combinado de jugadores gallegos de divisiones inferiores.

El curso 2017/18 comenzará el 17 de septiembre y en esta primera jornada al Vigo Rugby le espera un derbi, ya que se desplazará hasta A Coruña para medirse al CRAT.

González-Babé explica que el nuevo proyecto volverá a estar centrado en la base y que la meta es "mantener la continuidad y sacar el mayor número posible de gente de casa". El presidente destaca la salud de la cantera viguesa y asegura que "se está haciendo un muy buen trabajo, prueba de ello es que hemos sido campeones de liga en todas las categorías.

Por otra parte, desde hace unas semanas la directiva del club se encuentra negociando la renovación del patrocinio con Kaleido, espónsor del primer equipo la pasada campaña. Se espera que en los próximos días haya novedades. n