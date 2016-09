Felipe Miñambres, director deportivo del Celta, analizó ayer la actualidad celeste y el pasado mercado de fichajes, mostrándose crítico con el rendimiento del equipo en el primero de los puntos y satisfecho de lo logrado en el segundo. De entrada, con tres derrotas en otros tantos partidos oficiales, el leonés reconoció que "el balance está claro que es malo. Estamos en una situación en la que no esperábamos estar. No nos agrada pero también es una situación con la que hay que saber convivir y mejorar nuestro rendimiento".

Al analizar lo sucedido, el técnico habla de la irregularidad mostrada por el equipo. "Hemos tenido sensaciones malas el primer partido, buenas en el Bernabéu, donde creo que merecimos el empate y el otro día tuvimos una buena primera parte, iniciamos mal la segunda y se cayó todo. Son sensaciones irregulares en todo: juego, intensidad… Tenemos que lograr esa regularidad. No podemos ser un equipo tan cambiante y tener los problemas que tuvimos, sobre todo en el primer partido y en la segunda parte contra el Atlético", comentó. Y rechazó excusas con cotundencia: "No es una cuestión de calendario, es de juego. Quizás merecíamos un punto, el del Bernabéu. No merecemos mucho más de lo que tenemos por lo que hemos demostrado. Lo que tenemos que tratar de hacer es mejorar todos, cada uno en su faceta y estar al máximo nivel. Si cada jugador está al máximo nivel, seremos un equipo para ganar muchos puntos".

No centra las causas en la falta de gol, sino que va un paso más atrás. "En relación a otras temporadas no estamos generando tantas ocasiones. Éste era un equipo que se caracterizaba por generar muchísimas más. En general, estamos todos un poco por debajo del nivel que esperábamos y eso se traduce en más pérdidas, menos llegadas, menos continuidad en el juego… Estamos por debajo pero también sabemos que tenemos calidad y talento como para hacerlo", afirmó.

Este último mensaje positivo lo refrendó añadiendo que "la plantilla no nos genera dudas. Pero, como todos los equipos, hay que competir al cien por cien, no vale ir al 90".

Preguntado sobre las palabras del entrenador celeste, Eduardo Berizzo, fijando el objetivo en la permanencia, adujo que "uno trata a veces de ir a buscar lo que le hace estar tranquilo. Y nos hace estarlo seguir una temporada más en Primera". Él no quiso concretar la meta, pero sí apostó por la ambición al comentar que "la exigencia que nos pongamos es el límite que vamos a tener. Si nos ponemos un límite bajo, tendremos un rendimiento bajo. Tenemos que ponernos el límite de ir cada partido al máximo. Si cada jugador da el máximo de lo que tiene, nuestro objetivo estará más alto".

El inicio de temporada también viene marcado por las lesiones, pero Miñambres tampoco quiso excusar el rendimiento en ellas. "Son jugadores importantes pero los que han jugado también lo son. Lo que tienen que hacer es demostrar por qué están aquí y los que ya estaban por qué y cómo consiguieron el éxito de la temporada pasada".

Contento con plantilla y fichajes

Centrado en el reciente mercado veraniego, Miñambres negó diferencias con Berizzo por no haber cumplido sus cinco peticiones. "Todo está hablado y consensuado con el míster. Hay cosas que se pueden hacer y otras no. Y hay situaciones en las que consideramos que tenemos confianza en lo que hay y en lo que viene por detrás. En líneas generales, creo que él está contento con la plantilla, nosotros lo estamos", señaló. Y abundó en la idea al afirmar que "estamos contentos con las incorporaciones que hemos hecho. Algunos consideramos que ya vienen con un bagaje detrás y otras que llegan con posibilidades de llegar a ser jugadores importantes", comentando además que "estoy contento con la plantilla que se ha creado. No somos un club que vayamos con el dinero por delante". Llegando a comentar que "hemos hecho las incorporaciones que hemos podido".

El director deportivo celeste aseguró haberse sentido cómodo trabajando en el Celta este verano, con la suficiente autonomía. "Sabía cuando llegué cuáles eran las circunstancias. Sé cómo funciona el club. Yo tengo que hacer mi trabajo, lo hago y lo llevo adelante. Sé cómo tengo que hacer las cosas y de mí depende tratar de convencer a las otras partes que toman decisiones. No estoy feliz por los resultados pero estoy contento con mi trabajo y lo espero desarrollar durante muchos años. Esto no es un trabajo a corto plazo, se acaba viendo con el tiempo", señaló.

En la recta final de su comparecencia, reconoció que el club está "en negociaciones" para cerrar "alguna renovación". Y aclaró que en el tema del tercer portero, el club prefirió apostar por los que ya están en el equipo. "Era una posición que se podía reforzar y al final se decidió no reforzarla. Tenemos que tratar que Sergio, Rubén e Iván estén a un buen nivel. Creemos que tienen condiciones", dijo. Y en cuanto al deseado mediapunta, reconoció que "hubo situaciones que no se dieron. A veces cuando no pueden conseguir lo que tú quieres, no se puede fichar por fichar. Consideramos que Rossi o Iago pueden jugar en esa posición y Orellana ya lo ha hecho. Además, el equipo con el Toto en las últimas temporadas jugó mucho más con un 4-3-3 que con un 4-2-3-1". Y sobre el diseño de plantilla, acabó apuntando que "tenemos bastante gente. Va a depender del sistema que se use que sobren o no".n