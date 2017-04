"No dejamos de soñar, podemos con cualquiera"

Andreu Fontás mostró al final del choque su alegría por haber logrado la primera clasificación de la historia del Celta para las semifinales de una competición europea. El central reconoció que sus sensaciones son mucho más intensas que cuando llegaba a tales instancias con el Barcelona siendo un jugador poco utilizado. "Estoy muy feliz y muy contento, es una alegría enorme. Hemos hecho historia en este club con la primera clasificación para semifinales. Muy contentos porque nos enfrentamos a un rival muy bueno, como ya dijimos muchas veces, un equipo muy destacable y hemos hecho un partido muy serio. Cometimos el pequeño fallo del gol, que los metió en el partido y sufrimos un pelín de más", analizó. Abundando en ese final del partido, añadió que "se disfruta luego un poco más si se sufre. Los últimos minutos fueron muy sufridos y duros pero la alegría ahora es más grande".

El defensor celeste apuntó que el vestuario "es una fiesta. Todos muy contentos por lo que hemos hecho y satisfechos de cómo lo hemos hecho. Ahora, a seguir soñando". Y apuntó que "no nos ponemos techo y no queremos ponérnoslo. Queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo de la mejor forma posible, jugar siempre cada partido como si fuera el último, darlo todo dentro del campo y así nos están saliendo bien las cosas. No dejar de soñar porque hemos demostrado que podemos contra cualquier rival. El que nos toque en semifinales va a ser durísimo pero iremos con todo a competir contra ellos, a intentar ser mejores y a pasar a la final". De cara al sorteo de hoy, Fontás significó que no tiene "ninguna preferencia. Que toque el que sea porque iremos a por ellos", culminó en Bein Sports.n