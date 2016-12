A apenas una semana de que se abra el mercado de invierno, Eduardo Berizzo fue claro sobre sus deseos. "Si queremos ir a más, necesitamos refuerzos", afirmó el técnico argentino tras el partido ante el UCAM Murcia. El 'Toto' admitió que el segundo tiempo fue "malo" y señaló que encuentra carencias en posiciones como la mediapunta o la banda derecha, para las que espera que lleguen nuevos jugadores el mes que viene.

"A partir de mañana imaginaré conversar de este tema. Si queremos ir a más, necesitamos reforzarnos, aumentar el nivel y el número. Encontramos ausencias en algunos lugares, como el volante ofensivo o la banda derecha, que por lesión no la tenemos cubierta. Lo conversaremos en función de nuestras posibilidades. No podemos gastarnos lo que no tenemos", expuso el preparador celeste, que sobre las posibles salidas dijo que hay que "analizar caso por caso".

Por lo que respecta al partido de ayer, reconoció que el rendimiento de su equipo no fue el deseado. "Creo que lo mejor del partido es el resultado. Un primer tiempo bueno y un segundo tiempo malo. Cuando no jugamos tensionados, no somos el equipo que queremos. La circulación de pelota no iba hacia adelante. Lo mejor de la noche es el pase, revisar algunas actuaciones individuales y descansar", indicó Berizzo, al que no le disgustaría un duelo ante el Deportivo en octavos. "Quiero al rival más fácil de todos. Pero no sé cuál es, ese es el problema. A los grandes uno los desea ver mucho más adelante y siempre me gustan los derbis, me gusta el ambiente. Sería bueno para todos", dijo.

Por último, el 'Toto' insistió en que no tiene prisa por tratar su renovación. "Quisiera que el tiempo transcurra y la competición avance. Hasta que compitamos con posibilidades en todo. Después me sentaré con el club, que es mi principal interés, y hablaremos del futuro conjunto. Pero no quiero apresurar los tiempos. Necesito saber que la ilusión se mantiene viva hasta el final", remachó.n