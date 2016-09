"Necesitamos un once fuerte para equiparar su solidez"

El Celta afronta el partido de hoy contra el Atlético después de dos semanas de trabajo marcadas por la ausencia de ocho internacionales. El técnico del conjunto celeste, Eduardo Berizzo, lo tendrá en cuenta para decidir la alineación que tratará de plantar cara a un rival que destaca por su intensidad.

"Hay gente que ha regresado sobre la hora, que ha tenido muy pocos entrenamientos con nosotros y acumula un viaje o partidos. Todo eso es digno de evaluación para conformar un once que necesita ser muy fuerte contra un equipo muy sólido y rocoso. El Alético sufre de lo mismo porque ha aportado muchos jugadores a la selección, pero lo distingue su intensidad, su solidez como equipo, y debemos equiparar esa solidez", explicó Berizzo.

El 'Toto' es consciente de que la presión es una de las cualidades de Celta y Atlético, por lo que considera vital ser mejor que el adversario en la salida del balón. "Espero un partido en el que quien pueda hacer circular la pelota con inteligencia, evitando la presión rival, podrá irse adueñando del partido. Somos equipos muy intensos que presionan sobre el rival, provocan pérdidas de balón, y quien sostenga el balón a pesar de esa presión será quien comande el partido. Luego hay un montón de aspectos que tienen que ver con el balón parado, el oficio, las segundas jugadas, el uno contra uno… El Atlético juega un fútbol muy reconocible, casi siempre de la misma manera, y nosotros debemos sujetar todos sus movimientos y presionarlos para que el balón no circule entre ellos con comodidad y, por ende, que circule entre nosotros con fluidez y dinamismo", destacó Berizzo.

Rossi es la principal novedad en la convocatoria del Celta. El técnico lo ve preparado para jugar, pero es consciente de que aún debe adquirir el ritmo del equipo. "Rossi está listo para jugar y puede ser una alternativa para nosotros. Es un futbolista que no sólo termina muy bien el ataque, sino que lo construye muy bien. Su experiencia y su olfato de ataque hace que a través de él la pelota siempre tenga un peligro mayor. Nuestro desafío, para él y para mí, es meterlo en el ritmo de nuestro equipo, porque juega a un ritmo muy alto donde las posiciones no son fijas y no hay pausa entre la recuperación y la construcción del juego", explicó.

Por otro lado, Berizzo aseguró que el sustituto de Orellana saldrá del cuarteto formado por el propio Rossi, Pione, Señé y Naranjo: "Orellana es un jugador difícil de leer por su versatilidad y para nosotros es una alternativa para jugar en muchos puestos. Incluso desde un puesto juega a otra cosa. Su ausencia nos obliga a buscar variantes y esperamos encontrar la mejor. De Pione, de Señé, de Rossi o de Naranjo saldrá la opción de su reemplazo", indicó Berizzo.

Por último, el entrenador del Celta opinó sobre la decisión de Carlos Mouriño de empezar a preparar su salida del club. "Cualquier decisión que tome con respecto al club será respetada y apreciada porque tengo la certeza de que quiere lo mejor para el celtismo. Por mi parte, el mayor de mis respetos para un hombre que no sólo ha confiado en mi trabajo, sino que se brinda por lo mejor de este equipo", destacó el 'Toto' Berizzo.n