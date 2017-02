Necesidades de distinto pelaje

En la primera vuelta liguera, el Celta se topaba con Osasuna en una situación de necesidad: era colista después de caer en las tres primeras jornadas ligueras. Con el equipo dubitativo, un empate –que se sumó al logrado unos días antes entre semana en Liga Europa en Lieja– dio un punto sobre el que edificar la reacción. Hoy, el equipo vigués vuelve a encontrarse con el navarro en un momento delicado, de nuevo después de tres tropiezos aunque esta vez repartidos entre tres competiciones. Con todo, en esta ocasión el colista es el bloque pamplonés, con sólo 10 puntos y un solo triunfo en 22 jornadas, por lo que los vigueses parten como claros favoritos pese a su mala racha.

Con el encuentro de vuelta de la Liga Europa en Ucrania en lontananza, el Celta quiere aprovechar el partido para rearmarse de moral y de fútbol. Pero sabiendo que, aunque los resultados no le están acompañando, el Osasuna ha mejorado en lo competitivo en las últimas semanas, tras la bajada al banquillo –desde su puesto previo como director deportivo– de Petar Vasiljevic. De los siete encuentros dirigidos por el serbio, cuatro acabaron en empates y los tres tropiezos fueron ante rivales de entidad como Sevilla (3-4), Real Sociedad (3-2) y Real Madrid (1-3).

Como la competición continental sigue en vigor, el calendario sigue demandando rotaciones. Y las habrá. De hecho, la convocatoria ya fue ayer muy clarificadora en este sentido, quedándose fuera de la lista de 18 futbolistas básicos como John Guidetti y Hugo Mallo, que arrastran molestias del encuentro del pasado jueves ante el Shakhtar –y el sueco además está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas–, o Pablo Hernández y Facundo Roncaglia, a los que simplemente Berizzo da descanso. Además, Beauvue y Lemos son los descartes técnicos.

Con estas premisas, el equipo que dispondrá el técnico argentino se parecerá mucho a la versión B que utilizó durante el mes de enero, sobre todo en defensa y en los tres atacantes. Atrás, Jonny tendrá que repetir en el once ante la ausencia de dos de los posibles laterales –Mallo y Roncaglia– y, en principio, jugará junto a Sergi Gómez, Fontás y Planas. Sin embargo, Cabral tiene opciones de ser otro de los que repitan respecto al jueves. Y arriba, todo apunta a una ocasión para que Rossi haga honor a su nombre –con Guidetti lesionado y Aspas descansando–, con Pione Sisto en banda izquierda y el hombre para todo Wass en la derecha.

En el centro del campo, la sanción europea de Radoja lo empuja al once y la no titularidad de Marcelo Díaz en los últimos encuentros puede tener el mismo efecto con él. El trío la completaría Jozabed, brillante como titular hace siete días en el Calderón.

Un cambio ya confirmado ayer por Berizzo fue el de la portería, con el regreso al once de Rubén Blanco. El mosense lleva un mes sin jugar, después de lesionarse tras la victoria liguera ante el Alavés en Balaídos (1-0).

En Osasuna, la necesidad ya es rutina. Con sólo 10 puntos en su haber y las recientes victorias de Sporting –la jornada pasada– y Granada –el pasado viernes–, los pamploneses deben traducir ya sus mejores sensaciones de las últimas jornadas en puntos.

El técnico serbio Petar Vasiljevic tuvo ayer el disgusto de la baja de última hora de Fausto Tienza, que se une a las ya conocidas de Tano Bonnín, Didier Digard, Miguel Flaño, Javier Flaño y Nauzet Pérez. En el once se espera la novedad de Raoul Loé en el centro del campo, mientras que a la convocatoria regresó Roberto Torres.n