Navarro: "Iago tiene muchos recursos"

nnn El jugador del Deportivo Fernando Navarro admitió ayer que al equipo coruñés, que mañana visita Balaídos, le "cuesta hacer gol", tal y como demuestran sus números en Liga.

El conjunto coruñés sólo ha visto puerta cinco veces en ocho partidos disputados y aún no se ha estrenado a domicilio. "No me gusta mucho hablar de nuestros defectos, pero a simple vista se puede ver que nos cuesta hacer gol. Los números no engañan y queremos mejorar esa faceta, sobre todo porque nos va a hacer estar más cerca de ganar los partidos", comentó Navarro en rueda de prensa.

El defensor blanquiazul explicó que el Deportivo "se comporta bastante bien a nivel de organización táctica" y debe dar "ese pasito más" en ataque, "sumar todos los esfuerzos para que el equipo meta más goles". Eso es lo que intentará hacer en el derbi ante el Celta, un partido en el que el veterano futbolista del Deportivo no ve favorito. "Es un partido diferente y pocas veces importa cómo lleguen los equipos", manifestó Navarro, que en el Sevilla coincidió con el céltico Iago Aspas, al que elogió ayer: "Es un buen jugador, tiene muchos recursos, es inteligente en el campo y es un futbolista a tener en cuenta. Está pendiente siempre del error, de sacar ventaja", apuntó.

Del Celta dijo que tiene un "buen equipo" y destacó la continuidad del proyecto en que está inmerso el club vigués desde hace unos años y que guarda similitudes en el césped con el juego que desplegaba el Athletic de Bilbao con el técnico Marcelo Bielsa en el banquillo. "Tiene un proyecto desde hace tres o cuatro años, cuenta con muchos jugadores de casa, mantiene el núcleo fuerte del equipo, genera mucho por su manera de jugar, en ocasiones rompe el partido y juega al cara o cruz, también se le generan ocasiones. Sabemos de su estilo particular, un poco parecido al Athletic de Bielsa", indicó.

Navarro afirmó que los deportivistas saben "de la importancia" del partido para la afición del Deportivo y señaló que la victoria les haría "dar un salto en la clasificación. Ganar nos permitiría afrontar los siguientes partidos con más tranquilidad. A nivel moral sería importante para nosotros".n