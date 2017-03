El Náutico domina en 420

El Real Club Náutico de Vigo confirmó ayer en la segunda y última jornada del XI Memorial Cholo Armada-II Trofeo Ssangyong de vela ligera que es candidato a todo en el Campeonato de España de 420, que se celebrará en la ría viguesa del 11 al 15 de abril.

En un día en el que la flota de 420, Láser y Snipe pudo completar las regatas estipuladas tras un primer intento fallido, Carlota Hernández y Ana Carrasco (Náutico de Vigo) aguantaron el ataque de Eduard Ferrer y Carlos de Maqua (El Balís) y se alzaron con el triunfo.

El viento, de 6-8 nudos y del 220, se elevó a 10 en la última manga de la jornada. Las viguesas ganaron la primera regata del día, al igual que el sábado, y con más viento supieron controlar a sus adversarios para firmar una cuarta plaza y un total de 11 puntos, suficientes frente a los catalanes, que sellaron la jornada con un segundo y un tercer lugares (12 puntos).

El podio provisional tras las cuatro regatas del sábado incluía a Jacobo García (RCN de Sanxenxo) y Antoni Ripoll (Club de Mar de Oza) en tercer lugar, y sus cuarto y séptimo puestos de la jornada de ayer los mantenían en la misma plaza. El anfitrión colocó tres barcos entre los cinco primeros.

En Snipe, clase que el Náutico de Vigo no gana desde 2010, la victoria fue lusa, como se esperaba. Los Roquette (We Do Sailing) acabaron sumando un segundo puesto en la primera de las tres regatas de la jornada y ganaron la siguiente. Con la victoria en el bolsillo no tuvieron que disputar la tercera manga. Lo suyo fue toda una exhibición ante trece barcos rivales y en el décimo aniversario del memorial.

En Láser, Pedro Salgado (Marítimo de Canido) superaba al líder sabatino, el vigués Santi Moreno (RCNV), que acabó tercero. En Standard, el luso Serafim Gonçalves era el mejor, seguido por Luis Pérez Canal (RCNV), mientras que en Radial el paseo de Gonzalo Martínez (Canido) ante sus seis adversarios fue incontestable: seis mangas, seis triunfos. n