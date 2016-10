El Náutico congrega a 270 regatistas de ocho países

El Real Club Náutico de Vigo organiza desde hoy hasta el próximo lunes el Meeting Internacional Ciudad de Vigo de Optimist. 270 regatistas pertenecientes a medio centenar de clubes y procedentes de ocho países diferentes se han inscrito en la competición, que está encuadrada en la Semana del Atlántico y sirve como apertura del circuito Optimist Excellence Cup.

El goteo de regatistas ha sido constante desde el pasado lunes y los últimos llegarán hoy mismo a la ciudad para tomar parte de la primera prueba, que se celebrará a partir del mediodía. Con más de 80 portugueses inscritos, el Meeting contará además con una veintena de deportistas procedentes de Bélgica, Letonia, Italia, Irlanda, Gran Bretaña y México.

La participación ha crecido con respecto a años anteriores. En 2014 compitieron en Vigo 204 unidades, cuando la prueba no pertenecía a la Excellence Cup, y en 2015 fueron 216 los regatistas en liza, por lo que en dos años la flota se ha incrementado en un tercio y el número de países representado se ha multiplicado por dos.

Pero el Meeting Ciudad de Vigo no cuenta sólo con cantidad, sino también con calidad. El nivel de los participantes es magnífico. No en vano, muchos de ellos estuvieron presentes en el Campeonato de Europa de Crotone (Italia) o en el Mundial de Vilamoura (Portugal). Cabe destacar en este sentido a los mexicanos Alejandro y Sebastián Riquelme, al catalán Arnau Gelpí (los tres del club ElBalís), a Samuel Beneyto (RCN de Gran Canaria) o a Alberto Morales (RCN de Arrecife), los dos últimos campeón y subcampeón de España, respectivamente. Marçal Costa (CV Palamós), José María Batlle (RCN de Arrecife), los campeones de España por clubes María Perelló y Joan Fiol (CN s'Arenal), el irlandés Harry Twomey, los belgas Soetking Orbie y Marine Pintelon –que disputaron el Europeo– o sus compatriotas Brecht Zwaenepoel y Van Eupen, que estuvieron en el Mundial, igual que los portugueses Ghuilherme Cávaco y Beatriz Gago, son algunos de los candidatos a ocupar las primeras posiciones.

Por su parte, el Náutico de Vigo presenta a África Alonso y María Pérez Canal como sus mejores bazas en una competición que comienza hoy a mediodía y continuará mañana y el lunes, en ambos casos desde las 11:00 horas.n