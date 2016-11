Naranjo: "Voy a seguir luchando"

nnn "Solo aquellos que se atreven a tener grandes fracasos , terminan consiguiendo grandes éxitos", escribía ayer José Naranjo en una red social antes del partido. El onubense llevaba más de un mes sin catar un terreno de juego y ayer tuvo la oportunidad de hacerlo durante todo el choque. El balance, escaso.

Empezó mejor que bien el andaluz. A los cuatro minutos, los ajustados pases de Costas, primero, y Rossi, después, le permitieron encarar solo, tras realizar una más que correcta diagonal desde la izquierda, al portero luso Matheus. No dudó y marcó. La jugada fue un compendio de lo que se espera de él: verticalidad y capacidad goleadora, bien de lejos, bien de cerca.

El gol le animó a entrar en juego y a encarar a sus defensores, sin demasiada fortuna, con meritorio interés. Pero en una ocasión se dejó sorprender atrás por su lateral, pecado que Berizzo tiene muy en cuenta. Además, se pudo probar como sacador de faltas –una directa y otra lateral– y en la segunda mitad dejó la banda izquierda para probarse por la derecha, diluyéndose demasiado pero cumpliendo más atrás. Detalles, pero escasos.

"Todavía estamos en noviembre"

Tras el choque, Naranjo reiteró que no piensa aún en salir cedido en enero: "Todavía estamos en noviembre, es pronto para pensar así. Voy a seguir luchando. Esperaba más oportunidades, pero no es fácil porque hay mucha competencia". Además, añadió que "no tengo constancia" del interés de ningún equipo, tras haber sido relacionado con un puñado de ellos.n