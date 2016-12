Nadal tumba a Raonic y se mete en la final

nnn Rafael Nadal venció ayer con solvencia al montenegrino Milos Raonic (6-1, 3-6 y 6-3) en las semifinales del torneo de exhibición Mubadala de Abu Dabi y disputa hoy (12:00) la final para defender el título que ganó el año pasado.

La vuelta a las pistas parece haber sentado bien al tenista mallorquín. Después de ganar al checo Tomas Berdych once meses después de disputar su último partido en una competición individual, tenía que verse las caras ante un duro rival como Raonic.

Sin embargo, Nadal volvió a mostrarse contundente, sobre todo al principio y al final, cuando apenas mostró grietas en su juego. En la primera manga, sólo cedió un juego y ganó 6-1 prácticamente sin despeinarse y en la última sufrió un poco más para llevarse el set y el partido después de conseguir un beneficioso 6-3.

Entre medias, Nadal sufrió un pequeño bajón que aprovechó Raonic para establecer una igualada que no sirvió para nada porque al final el tenista español reaccionó con fortaleza. Ahora, tendrá ante el belga David Goffin la oportunidad de levantar el título por cuarta vez, la segunda consecutiva.

De momento, sus sensaciones son buenas. Así lo confirmó después de doblegar a Raonic. "Gracias por tener la oportunidad de jugar aquí. He ganado a dos grandes rivales y son muy buenas noticias para mí", explicó.

Nadal podría levantar hoy otro título después del oro que consiguió en dobles junto a Marc López en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Abu Dabi es un torneo de exhibición, pero una victoria sería un buen inicio de temporada. n