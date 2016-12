Os muros poden caer

O partido foi un monólogo. Unha desas historias xa coñecidas no campo da Madroa, pero cun final que non sempre é o agardado polo Celta. O Tropezón chegou á Madroa coa única intención de pecharse no seu campo con cinco defensas e tentar rabuñar un punto ó final do partido. Sería ouro para un equipo situado na zona de descenso.

Esta foi a situación que tivo que combater un renovado equipo vigués, que presentou unha alineación titular pouco habitual. Moitos cambios introduciu David de Dios para xogar ante un equipo que está na zona de descenso e que asumiu a súa inferioridade futbolística dende o asubío inicial. O Celta fíxose coa posesión e as chegadas ante un Tropezón que defendeu no seu campo cunha defensa de cinco futbolistas. Así pasaron os minutos, con ataque local e defensa visitante. Chegouse ó descanso e, no segundo tempo, á hora dos trocos. Polo Celta saltaron ó céspede artificial da Madroa os habituais titulares Aarón, Pampín e José Sobrido. Os movementos rematarían por ser decisivos, aínda que na vitoria local tamén tivo influencia o desgaste visitante. Moito correu.

Xa pasado o minuto 70 de partido, o Celta rematou por rachar a extrema defensa do Tropezón. Foi nunha xogada por banda de Gabri, que entra no área e pon o centro para a chegada de José Sobrido en zona de remate. Meteu o pé o dianteiro para adiantar ó seu equipo.

O tanto afectou e moito a formación visitante. Tiña que intentar buscar a igualada porque está en posicións que conducen á Nacional, pero chegaron os goles de Pampín, en colaboración con José, moi activo dende que saltou ó terreo de xogo. O segundo tanto vigués chegou tras un tiro do dianteiro, rechace de San Román, e remate do extremo. O terceiro foi nunha incursión por liña de fondo de José, que desborda á defensa e, ante a salida do cancerbeiro, cede atrás para que Pampín empurre á rede.

Vitoria resolta con tres goles para o Celta, que mantén o liderado. O Tropezón pechou un partido cun magnífico puntapé do central Varo dende máis de trinta metros que entrou pegadiño a cruceta do portal de Pablo Galnares.

Celta:

Pablo Galnares, Riki, Juanma, Salgueiro, Nacho Lorenzo, Toi (Pampín, min. 40), Gabri (Mario, min. 78), Álex Rey, Alberto, Óscar (Aarón, min. 60), Ton (José Sobrido, min. 60).

Tropezón:

San Román, Sanz, Guijarro, Álex, Varo, Buenaga, Mier, Capi, Pitu (Dani, min. 68), Toto (David, min. 65), Álvaro (Piedra, min. 57).

Goles:

1-0, min. 72: José; 2-0, min. 83: Pampín; 3-0, min. 86: Pampín; 3-1, min. 91: Varo.

Árbitro:

Pablo Álvarez Calderón. Amosou cartón amarelo a San Román, Guijarro e Álex polo Tropezón. Sen amonestacións no Celta xuvenil.

Incidencias:

Partido correspondiente á décimo sétima xornada na División de Honra xuvenil. Campo da Madroa.