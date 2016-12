Munuera no pitó dos penaltis y señaló el que no era

nnn No protagonizó una buena actuación Juan Martínez Munuera anoche en San Mamés. El árbitro valenciano dejó sin pitar dos claros penaltis en el área del Celta en la primera parte y fue a señalar uno inexistente en la segunda mitad que además supuso la segunda tarjeta amarilla para Roncaglia y dejó al equipo vigués en inferioridad numérica. En el minuto 30, Cabral cortó con el brazo un remate de Aduriz, un penalti que el colegiado no vio. En el 40, Roncaglia golpeó a Raúl García con la mano en la cara, también dentro del área, y tampoco Munuera señaló nada. Y en el 80, Iñaki Williams se fue al suelo al intentar regatear a Roncaglia y en esta ocasión el argentino, que no había tocado al rival, acabó expulsado.

El colegiado perjudicó también al Celta al perdonar una amarilla a Raúl García a los seis minutos por un agarrón a Roncaglia y al no expulsar en el 37 a Mikel Vesga, que mereció la segunda tarjeta por una clara falta sobre Radoja. Una mala noche de Martínez Munuera en el estadio de San Mamés. n