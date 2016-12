El mundo está invertido

Lo habitual, casi lo deseado, es que en la primera semana de diciembre el campo de As Lagoas ya estuviera convertido en un barrizal con algo de verde. Lo cotidiano es que en el mes de la Navidad y las luces llegue algún partido bajo la niebla o la lluvia. Sin embargo, ayer el termómetro estaba por los veinte grados, lucía el sol y apenas circulaba el viento. Las montañas de la periferia de Vigo mostraban un aspecto casi desconocido y el césped lucía un verde primaveral.

Bajo estas condiciones tan extrañas para la fecha se podría anticipar un partido abierto, de bello juego abierto, combinaciones de mérito... Nada podría estar más lejos de la realidad porque los vigueses tuvieron uno de esos días en los que parece que el balón está impregnado en mantequilla, los pases van siempre a la cabeza o a los pies y las recepciones se fallan de forma inexplicable. Durante toda la primera mitad, el Kaleido Vigo Rugby jugó un partido para olvidar. Coleccionó errores, llegó media docena de veces a las inmediaciones de la zona de marca del Durango y careció de capacidad para salir con puntos.

Por su parte, el equipo vasco tampoco tuvo su día y, de hecho, de estar algo más inspirado hubiera aprovechado el mal día vigués para ganar una renta notable antes del intermedio, pero lo único que consiguió fue encadenar un golpe de castigo tras otro e, incluso, regalar el oval a los locales cuando la infracción le favorecía. Sólo el pie de Iturriaga-Etxevarria abrió el marcador antes del intermedio (0-3). De hecho, las dos amarillas de Mikel Blanco -expulsado de forma definitiva- y la de Zorion Zabala igualaban el número de infracciones con el de puntos en toda la primera mitad.

Tras el descanso, el Durango amplió la renta a seis puntos y, cuando el Kaleido Vigo Rugby, parecía no superar la baja de Maka Tatafu -en la banda con un hombro en cabestrillo-, llegó el enésimo ataque y, en esta ocasión, la melé salió bien, el ataque engañó a la defensa y Uruburo posó. Primeros puntos locales en el minuto 54 de partido. Tarde, pero a tiempo.

Todavía tuvo el Durango tiempo a ponerse por delante en el marcador hasta que una nueva acción de ataque vigués terminó con ensayo fabricado por Carlos de Cabo tras una larga jugada de ataque con pase por la espalda de Antón Díaz, alguna transmisión mala entre medias y resolución del zaguero con patada a seguir para zafarse del primer defensor y una bella carrera con contrapié para meterse en la zona de marca. Alto nivel.

Quedaban diez minutos y a falta de cinco Sito Moure cerró el partido con una marca que estaba entre el golpe de castigo -por entrar en un 'ruck' por el lateral-, y la legalidad. El árbitro vio reglamentaria la acción y el Kaleido sumó la victoria en uno de los peores partidos del año. Cosas del deporte y de la particular inversión de papeles en el mes de diciembre. Sol en las Lagoas sin viento. El mundo está invertido.

Kaleido Universidade de Vigo:

Sito Moure, Tito Prieto, Muñiz, Bargiela (Filgueira, min. 22), Carlos López, Salgado, Giordano (René Collazo, min. 77), Antón Díaz; Riveiro, Silla; Uruburo, Caride, Abadía, Mauro González (Valentín Gutiérrez, min. 65), De Cabo (Santi Gutiérrez, min. 75).

Durango Nissan-Gaursa:

Zuazubiskar, Herce (Tera, min. 51), Apellaniz, Astarloa, Zabala, Mikel Blanco, Iraeta (Goiti, min. 65), Iriondo; Iker Zabala, Azurmendi; Alberdi, Iturriaga-Etxevarria, Álex Fernández, Beitia, Ormazábal (Urien, min. 53).

Anotaciones:

0-3, min. 33: golpe de Iturriaga-Etxevarria; 0-6, min. 43: golpe de Iturriaga-Etxevarria; 7-6, min. 54: ensayo de Uruburo, que pasa Silla; 7-9, min. 62: golpe de Iturriaga-Etxevarria; 12-9, min. 70: ensayo de De Cabo; 17-9, min. 75: ensayo de Sito Moure; 17-12, min. 80: golpe de Iturriaga-Etxevarria.

Árbitro:

Adrián Rodríguez. Expulsó de forma definitiva por dos cartulinas amarillas a Mikel Blanco (min. 25 y min. 39). Mostró amarilla, que conlleva diez minutos de exclusión, a Víctor Salgado (min. 67); Zorion Zabala (min. 21) y Iker Zabala (min. 63).

Incidencias:

Partido correspondiente a la décima jornada en el grupo I de División de Honor B de rugby disputado en el campo de As Lagoas-Marcosende ante unos 100 espectadores.