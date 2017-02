Mudegá critica que las mujeres no puedan cambiar de club en el curso

La Asociación de Mulleres Deportistas Galegas (Mudegá) criticó ayer "la discriminación" que están sufriendo Laura Tesouro y Lucía Lago, exjugadoras del club Viaxes Amarelle FS, que no podrán terminar la temporada defendiendo los colores de otro club porque el artículo 126 de la Federación Española no lo permite en el fútbol femenino, pero sí en el masculino.

"Es sorprendente que esta normativa, que impide a las mujeres alinearse en otro equipo dentro de una misma temporada, sólo sea aplicable al fútbol femenino. Los futbolistas masculinos sí podrán obtener licencia, siempre que su contrato quede cancelado, porque consideran que las licencias de los jugadores vencen cuando termina su vinculación con el club", explicó Mudegá en un comunicado en el que se pregunta "el motivo por el que las mujeres somos excluidas de esta normativa y cómo puede existir un reglamento contradictorio a lo que dicta el artículo 14 de la Constitución Española, que proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por cuestión de sexo".